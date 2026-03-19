Una cercavila i dos comerços del passat

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de la Font Vella (1981-2026)
Tot i que no han format part d’una sèrie com a tal, aquests dies s’estan publicant fotografies antigues de moments de festa, de celebració i, per dir-ho més pla, de gresca. A la imatge més vella de les dues que surten aquest divendres, que és de 1981, any del gall segons l’horòscop xinès, es pot visionar una cercavila pel carrer de la Font Vella, amb motiu de la primera edició de la Setmana de la Joventut. Uns músics amenitzaven la desfilada, envoltats d’un bon nombre de persones de totes les edats, però, principalment, canalla i joves.
Entre el públic assistent fa l’efecte de descobrir a una persona que va ser regidor de l’Ajuntament. N’hi ha algun altre que es podria anomenar, encara que no tothom el coneixeria. En aquests casos, que cadascú busqui per si es troba i, per si de cas, localitza a algú conegut o saludat o les dues coses a la vegada.
Es veuen tres rètols de comerços i només un continua encara en peu. Ni el Roig, on podies trobar pastissos i altres articles del sector, ni la Llibreria Costa. Només la joieria Ponsa encara atén a la seva clientela en els nostres dies.
A la Plaça Vella
Si una cercavila va en direcció Font Vella cap avall, inexorablement, acabarà a la Plaça Vella, a menys que es desviï pel carrer de la Palla, acció pot probable. També ho fa la Cavalcada de Reis, cada any, el 5 de gener. Així mateix, pot fer el trencall pel carrer dels Gavatxons per anar al raval de Montserrat, però, encara que sigui per poc, tocarà la plaça per uns moments.