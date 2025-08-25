Ahir i Avui

Una construcció que fomentava rumors

Publicat el 25 d’agost de 2025 a les 17:59
Actualitzat el 25 d’agost de 2025 a les 18:02

Les Fonts - Passeig del Ferrocarril (1974--2025)

Fa uns mesos ja es va fer una mica de repassada del barri de les Fonts a aquestes pàgines i, aquesta setmana, es reprèn aquesta iniciativa. Comença amb la visió d’aquesta residència, un edifici que, en anteriors èpoques, era motiu dels típics rumors que situen fets paranormals o situacions poc clares. Passa de sempre, que un lloc, pel que sigui, és el cap visible de tota mena d’especulacions i el clàssic nyic-i-nyac en què molts dels que garlen, aporten exemples com si els haguessin viscut directament o saben d’algú que va experimentar algun conte dels de la vora del foc. És molt dels humans.

 

  • Les Fonts passeig del Ferrocarril 1974

 

  • Les Fonts Passeig del Ferrocarril


Si una cosa té aquest barri és que té una dimensió considerable i, per tant, a cada zona hi ha les seves construccions o equipaments. A més, com ja és sabut, una part pertany a Terrassa i l’altra a Sant Quirze, amb tot el que suposa de contratemps per a quan s’han de fer gestions administratives, a causa de la llunyania amb aquella localitat.


Són aquelles coses que només entenen els que governen que, no cal dir-ho, no viuen allà i, per tant, tampoc els perjudica gaire. Recaptar i recaptar, que el món s’acaba. La lògica diu que, o pertany tot a Terrassa o es converteix en una població independent.

La seva façana

Tornant a la residència, a la foto actual es veu gairebé com a l’antiga i la seva façana sembla ben cuidada. És interessant comprovar, però, que el carrer, a la foto antiga, era el paseo de la Montaña. Ara, és el passeig del Ferrocarril. Un canvi de nom que devia tenir les seves raons de ser.

