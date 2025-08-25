Una construcció que fomentava rumors

Les Fonts - Passeig del Ferrocarril (1974--2025)
Fa uns mesos ja es va fer una mica de repassada del barri de les Fonts a aquestes pàgines i, aquesta setmana, es reprèn aquesta iniciativa. Comença amb la visió d’aquesta residència, un edifici que, en anteriors èpoques, era motiu dels típics rumors que situen fets paranormals o situacions poc clares. Passa de sempre, que un lloc, pel que sigui, és el cap visible de tota mena d’especulacions i el clàssic nyic-i-nyac en què molts dels que garlen, aporten exemples com si els haguessin viscut directament o saben d’algú que va experimentar algun conte dels de la vora del foc. És molt dels humans.
Si una cosa té aquest barri és que té una dimensió considerable i, per tant, a cada zona hi ha les seves construccions o equipaments. A més, com ja és sabut, una part pertany a Terrassa i l’altra a Sant Quirze, amb tot el que suposa de contratemps per a quan s’han de fer gestions administratives, a causa de la llunyania amb aquella localitat.
Són aquelles coses que només entenen els que governen que, no cal dir-ho, no viuen allà i, per tant, tampoc els perjudica gaire. Recaptar i recaptar, que el món s’acaba. La lògica diu que, o pertany tot a Terrassa o es converteix en una població independent.
La seva façana
Tornant a la residència, a la foto actual es veu gairebé com a l’antiga i la seva façana sembla ben cuidada. És interessant comprovar, però, que el carrer, a la foto antiga, era el paseo de la Montaña. Ara, és el passeig del Ferrocarril. Un canvi de nom que devia tenir les seves raons de ser.