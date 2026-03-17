Uns bastoners i una divisió funesta

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça de l’Onze de Setembre (1982-2026)
La cultura popular no és pas una activitat banal a aquesta ciutat i es pot triar i remenar a l’hora de decantar-se per unir-se a grups de diverses disciplines. Castells, gegants, entitats que es dediquen al ball i altres construeixen aquesta realitat. I també hi ha bastoners, com els que podem observar a la instantània del passat que apareix avui, que és de 1982, any de la publicació del llibre il·lustrat “El senyor Bliss”, de l’autor britànic J. R. R. Tolkien.
La fotografia ens transporta a la Festa Major de Vallparadís d’aquell any, amb aquesta actuació de joves bastoners, aplicats en la seva litúrgia davant del públic que se’ls mirava. Aquestes celebracions als barris acostumen a ser una versió més reduïda de la gran de la ciutat, però té la seva rellevància, ja que hi ha uns veïns que procuren aportar activitats que siguin atractives.
Aquesta plaça, en els nostres temps i, des de 1979, és la de l’Onze de Setembre, jornada en què se celebra la Diada de Catalunya. Abans, tanmateix, tenia una denominació una mica més tètrica, la de “plaza de la División Azul”.
Aquest nom
Va ser el 3 d’octubre de 1958 quan se li va atorgar aquest nom a aquesta unitat de voluntaris i de no tan voluntaris que va unir-se a l’exèrcit nazi per lluitar contra la Unió Soviètica, en el marc de la Segona Guerra Mundial. Com altres noms funestos que van passar a formar part del nomenclàtor de la ciutat, també va passar amb aquesta divisió. L’escombrada, quan va ser possible, va ser absoluta.