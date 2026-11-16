Una ensenya i unes flors per recordar

Fotos: Jordi Segarra / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Raval de Montserrat (1993-2026)
El 15 d’octubre de 1940, el règim franquista afusellava al president de la Generalitat Lluís Companys, al fossar de Santa Eulàlia del castell de Montjuïc a Barcelona. El 16 d’octubre, però de 1993, es feia la fotografia més antiga de les dues que es poden observar a l’edició d’avui, amb motiu del homenatge-recordatori que es va dur a terme. Al costat de la façana de l’edifici principal de l’Ajuntament, es pot contemplar un retrat de Companys, amb unes ensenyes al seu costat i, a sota, una corona de flors de forma quadrada. Una manera de fer memòria d’un succés luctuós en un temps fosc i de poques llums i colors.
L’escena, al raval de Montserrat, ens permet visionar com era aquesta ubicació en aquells dies. Es veu una part que ja no hi és, amb una mostra de vegetació. I, com a detall, una bicicleta amb un cadenat lligat a un pal elèctric, per evitar que algú tingui la temptació de pispar-la, tot i que les mesures de seguretat no ho impedeixen en algunes oportunitats.
Molt ben vestit
Tampoc es pot escapar dels comentaris el senyor molt ben vestit, que amb gest seriós es mirava la càmera abans que el fotògraf fes el clic. No es pot saber si es dirigia cap a l’entrada de l’edifici consistorial o si el seu destí era més enllà, com si anés cap a la zona dels carrers de Sant Pere o dels Gavatxons.
Aquest lloc és un dels clàssics on la ciutadania acostuma a fer manifestacions, protestes o reivindicacions de tota mena. Per tant, no ha d’estranyar que algú decidís fer aquest recordatori aquí.