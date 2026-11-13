Unes monges i un diari innovador

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça del Doctor Robert (1983-2026)
Aquesta imatge té una relació estretíssima amb aquest diari. Es va fer el dimarts dia 13 de setembre de 1983, quan es va repartir el primer número d’una nova edició del Diari de Terrassa. Passa a voltes, que un mitjà fa un canvi de disseny o de direcció i, llavors, s’estrena una nova forma de presentar-se davant dels lectors. Sovint, a alguns no els agrada la nova etapa i, a altres, els encanta. Com passa gairebé en tot a la vida, que hi ha defensors i detractors, moltes vegades a parts iguals. És un fet que es podria considerar fins i tot com a quotidià o rutinari.
El repartidor, com es pot comprovar, en el moment de la instantània més vella, estava entregant un exemplar a unes monges que el rebien amb una expressió divertida. Al costat esquerre, el que sembla un cotxe que popularment es coneixia com el 4 Llaunes que no es pot saber si era propietat de les religioses o de l’encarregat de difondre els diaris. A la dreta, una dona es mira l’escena amb un exemplar ben custodiat i, també, un home amb cara de satisfacció, també amb un diari sota el braç.
Cinquanta anys
L’any que ve, aquest mitjà arriba als cinquanta anys. No té a veure amb un canvi de disseny o qualsevol altre detall, però sempre està bé que es puguin viure aquests esdeveniments, sobretot en un món molt canviant.
Tot allò que es detecta a la foto de fa més temps té molt poc a veure amb l’actualitat. A la plaça del Doctor Robert hi ha hagut moltes variacions des d’aquells anys. S’evidencia amb molta claredat.