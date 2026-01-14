Una falsa amenaça i tot un protocol

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carretera de Matadepera (1980-2026)
És més que plausible que veient la fotografia del passat i llegint el que ve a continuació, molts pensaran que se’ls vol aixecar la camisa. I no, perquè és real. Fa unes dècades, allò de les falses amenaces de bomba era un plat que se servia sovint. Trucada telefònica, veu impostada, anunci que s’han col·locat explosius a tal lloc, i ja la teníem perquè, encara que fes socarrim a mentida i de les grosses, hi havia uns protocols que no es podien saltar. Fins i tot, en algunes ocasions, s’especificava l’hora de la detonació, en el súmmum de la sofisticació d’amenaça falsa.
Tot això per explicar que la instantània més vella, que és de 1980, any de la mort del bioquímic rus Aleksandr Oparin, es va fer per una d’aquestes trucades amb una falsa amenaça de bomba, dirigida al Cinema Imperial, quan encara era una sala per projectar pel·lícules.
El cotxe de policia, aparcat a la vorera, que consti, formava part d’aquest protocol esmentat abans. Hi podia haver la sospita que l’amenaça era més falsa que una moneda de vuitanta cèntims d’euro, però, per precaució, s’havia de fer acte de presència i, sobretot, desallotjar l’edifici, si hi havia algú.
En especial
Després de ser restaurant i, en especial, acollir convencions o festes, aquest edifici ha passat a convertir-se en un supermercat dels coneguts i que s’estan implantant a la ciutat. No és la primera vegada ni serà la darrera que es van vivint aquests canvis de sector. En els nostres dies, d’aquestes trucades, afortunadament, ja no se’n reben.