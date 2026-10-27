Una nova seu i una nova construcció

Fotos: Ricard Domènech / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Barcelona (1986-2026)
A la imatge més antiga, que és de de 1986, any en què es va començar a exhibir institucionalment la bandera de la Comunitat Europea, s’inaugurava aquest nou edifici destinat al cos de Bombers de la ciutat. A l’actual, veiem unes tanques en el mateix lloc, ja que se n’està construint un de nou. Han passat des de llavors quaranta anys, una xifra que porta mals records, per altres quaranta anys de penúries que es van haver de patir.
Per si a algú no li queda clar, a la instantània més vella es pot veure el cartell que ens indica que allí es va traslladar el parc que, abans, estava en el carrer de Gaudí. Va ser un gran avenç. També podem llegir en un petit mur al mig de la foto “Generalitat de Catalunya” i, a sota, “Servei d’extinció d’incendis i de salvaments”.
Va bé que t’informin que, una seu on es gestiona tot l’entramat de les tasques dels bombers, tingui aquestes funcions, pel que es veu. És una mica repetitiu, però, de vegades, més val doble ració d’informació que no pas fer curt. És com si a la porta d’un hospital es pogués llegir “Servei per curar a ferits, malalts i altres”.
Relació directa
Com a bona jornada d’inauguració, hi va assistir part de la ciutadania, alguns segurament amb relació directa amb el cos i altres, potser menys, per tafanejar una mica, una noble activitat, lícita i, en massa ocasions, vilipendiada. Ara que hi haurà una nova seu, podria ser que algunes persones que van assistir a aquella estrena, els hi vingui les ganes de tornar-hi quan debuti .