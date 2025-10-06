Una manifestació i la Jennifer Aniston

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Rambla d’Ègara (1999-2025)
Per començar la setmana no està gens malament tocar el tema de manifestacions barrejades amb pel·lícules. És el que podem contemplar a la imatge més antiga, que és de 1999, any de la mort de l’arquitecte neerlandès Aldo van Eyck. Hi ha una protesta amb pancarta de les grosses després que fos desallotjat un habitatge ocupat del carrer de Puig Novell en el moment que circulava per la rambla, a l’altura d’on hi havia els cinemes que duien el nom d’aquesta via. Entrem en detalls? Entrem-hi.
La pancarta diu “S’acaben les eleccions. Comença la repressió”, una queixa evident al comportament dels que manen o manaven en aquells dies. Contrasta o potser hi va que ni pintat un dels films que s’anunciaven aquells dies al Cinema Rambla, uns títols, realment, no gaire coneguts. “Trabajo basura”, una comèdia dirigida per Mike Judge i en la que apareixia Jennifer Aniston Res a envejar té la del seu costat, “El super Chef”, amb Jackie Chan. És a dir, acció i arts marcials a dojo.
Té molt més bona pinta la darrera, “La Trampa”, amb un gran com Sean Connery, acompanyat de l’actriu Catherine Zeta-Jones. Més que res per l’aparició del cèlebre James Bond i protagonista de títols de record com “El nom de la rosa”, “Els intocables” o “La Roca”.
És un còctel
Una combinació de cinema i manifestació és un còctel que costa de digerir, perquè una cosa és la reivindicació i l’altre el lleure. Fotos com aquestes que donen tant de si no deixen de ser un bé de Déu per a qui ho escriu.