Una “Operació retorn” del passat

Fotos: Miquel Mundet - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carretera d'Olesa 1978 - 2026
Un d’aquells dispositius que s’anomenen “Operació retorn”, típics després de vacances, és el que queda plasmat a la instantània més vella, que és de 1978, any en què uns desaprensius van robar el cadàver del cèlebre Charlie Chaplin, a Suïssa. Era per la Setmana Santa d’aquell any i era un clàssic que s’anessin a fer fotografies per poder escriure una ressenya. Com passa en moltes de les imatges de fa més temps que surten a aquesta secció, hi ha tota una sèrie de detalls que la fan encarar més atractiva. El guàrdia urbà, amb el característic casc de color blanc de l’època, n’és un dels destacats.
Veure un Seat 600 o un Renault 5, també entraria dins de les particularitats curioses de la foto més antiga. Es veuen altres models, també de llavors, i que ara són el record d’un passat, llevat per als que encara en conserven algun. Per a ells, és un vehicle encara de present. Més que res, perquè el poden contemplar cada dia, si els ve de gust.
Delimita la circulació
La rotonda que es veu a la fotografia actual, delimita molt més la circulació. Està tot més ordenat i, possiblement per aquest motiu, a aquella “Operació retorn” feia falta un agent que posés ordre. Eren anys en què la seguretat es tenia en compte, però una mica més a la lleugera.
Per aconseguir-la, van aparèixer els cinturons de seguretat i les carreteres es van dissenyar d’una manera molt més coherent. A una “Operació retorn” de l’estiu, se suposa que el paisatge no devia variar gaire respecte al de Setmana Santa.