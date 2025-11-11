Una plaça cobejada per aparcar

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Puig Novell (1998-2025)
Alguna seqüència relacionada amb aquest edifici de quan estava ocupat i es va desallotjar, ja ha tingut el seu protagonisme a aquest espai amb anterioritat. La imatge del passat que es veu ens permet visionar com era la construcció, cantonera entre els carrers del Racó i del Puig Novell. Ara, hi ha una residència, com es comprova a la instantània actual, que també destapa les enormes diferències entre el paisatge de llavors i el que hi ha en els nostres dies. Un dels detalls que més destaquen, probablement, és el fet que ara, els vehicles ja no poden circular de la forma que ho feia el que hi ha a la foto més vella.
Potser sobtarà a molta gent, però a davant de la porta de l’edifici, hi havia qui aparcava el seu cotxe. Era un lloc estratègic i en el qual no quedava clar si el senyal de prohibit parar i aparcar. Doble advertència. Aquesta ambigüitat convertia a aquesta possible plaça en una opció molt cobejada. Un Renault 5 de color groc, moltes nits, dormia una bona estona a aquesta ubicació fins que tocava marxar.
No són els mateixos
Els detalls que es veuen amb aquesta perspectiva no són els mateixos de la que es podrà contemplar a l’edició de demà, que tornarà a recuperar en part aquest enclavament, vist de manera diferent. L’avantatge de fer una petita sèrie de fotografies és que, el que no hi ha cabut, es pot recuperar l’endemà.
Sempre hi ha una segona oportunitat. O no. O sí, i fins i tot una tercera. Dependrà de molts factors, però cal esperar que sigui així quan una cosa no ha acabat de funcionar.