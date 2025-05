Una vaga i un edifici que anava creixent

Rambla d’Ègara (1978-2025)

L’any 1978 es va fer la fotografia del passat i el motiu era que hi havia una vaga del sector de la recollida de la brossa i això provocava que s’acumulessin bosses per distints punts de la ciutat. Era més problemàtic perquè, en aquells temps, de contenidors no s’anava sobrat i les restes quedaven amuntegades per qualsevol lloc, amb el que això pot comportar. La instantània, es podria dir, té un doble fons. Per un cantó, aquesta vaga mencionada, en uns temps on encara hi havia restes de repressió per accions com aquestes.

Fotos: Miquel Mundet/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño



I, per l’altra cantó, la possibilitat de contemplar com era aquesta part de la rambla d’Ègara abans que finalitzessin les obres del Centre Cultural de la Caixa de Terrassa (ara La Fact) i, tot i que no es veu, els jutjats. Així doncs, la imatge antiga, que és del mateix any en què es va estrenar una exitosa “Midnight Express”, pel·lícula dirigida per Alan Parker, ens ensenya molt del que encara quedava per veure els edificis en qüestió acabats.

Motius diversos

De vagues, llavors i fins a l’actualitat, se n’han fet i moltes. Els motius són diversos, però acostumen a tenir relació amb temes de sou o horaris o quan hi ha acomiadaments d’una bona part del personal d’una empresa o indústria. Quan es va fer la foto del passat, no feia gaires anys que, fer vaga, podia comportar molts problemes a qui la feien.

Eren temps, com s’apuntava, de repressió i perillosos per segons quina classe de reivindicacions. Reivindicar no estava ben vist. Ara sí?