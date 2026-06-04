Un Pedraforca que es pujava per l’escala

Fotos: Ricard Domènech / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Placeta de Saragossa (1988-2026)
Hi ha alguns bars que hi va haver a aquesta ciutat que sempre romandran amb estima a la cambra dels records que van emmagatzemant amb els anys els que els van viure. Molts han anat fent via per aquesta secció i, fins i tot, alguns han repetit presència. A la imatge del passat, que és de 1988, any en què Steingrímur Hermansson va assumir el càrrec de primer ministre a Islàndia, es poden veure molts detalls i, entre tots, el Pedraforca, un bar que es trobava a la placeta Saragossa. Era un lloc entranyable al qual s’accedia pujant uns pocs esglaons. L’ensaladilla russa era força recomanable.
Una de les particularitats que caldria ressaltar és la presència de cotxes on, ara, i com es veu a la fotografia actual, hi ha una zona per a vianants i terrasses d’establiments del sector de l’hostaleria. També resulta curiós i ho serà més per a les generacions més joves, veure un cartell a la dreta, sota els indicadors dels dos carrers, que anuncia un club de vídeo, el que es deia popularment un videoclub. Aquí es podien llogar, i també comparar, pel·lícules en els sistemes principals de llavors, VHS o Beta.
Tan buida
Veure aquest part de la població tan buida, a més, no deixa de ser sorprenent, perquè es tracta d’un lloc que acostuma a ser de pas i pel qual passen vehicles de tota mena i persones molt sovint. El que sembla que no ha experimentat gaires variacions és l’edifici de pisos que es veu al fons, que continua, més o menys, com es veia en aquells temps. Amb algunes variacions, és lògic.