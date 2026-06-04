Ahir i Avui

Un Pedraforca que es pujava per l’escala

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de juny de 2026 a les 19:24

Fotos:  Ricard Domènech / Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón

Placeta de Saragossa (1988-2026)

Hi ha alguns bars que hi va haver a aquesta ciutat que sempre romandran amb estima a la cambra dels records que van emmagatzemant amb els anys els que els van viure. Molts han anat fent via per aquesta secció i, fins i tot, alguns han repetit presència. A la imatge del passat, que és de 1988, any en què Steingrímur Hermansson va assumir el càrrec de primer ministre a Islàndia, es poden veure molts detalls i, entre tots, el Pedraforca, un bar que es trobava a la placeta Saragossa. Era un lloc entranyable al qual s’accedia pujant uns pocs esglaons. L’ensaladilla russa era força recomanable.

 

  • Placeta de Saragossa 1988

 

  • Placeta de Saragossa


Una de les particularitats que caldria ressaltar és la presència de cotxes on, ara, i com es veu a la fotografia actual, hi ha una zona per a vianants i terrasses d’establiments del sector de l’hostaleria. També resulta curiós i ho serà més per a les generacions més joves, veure un cartell a la dreta, sota els indicadors dels dos carrers, que anuncia un club de vídeo, el que es deia popularment un videoclub. Aquí es podien llogar, i també comparar, pel·lícules en els sistemes principals de llavors, VHS o Beta.  

Tan buida

Veure aquest part de la població tan buida, a més, no deixa de ser sorprenent, perquè es tracta d’un lloc que acostuma a ser de pas i pel qual passen vehicles de tota mena i persones molt sovint. El que sembla que no ha experimentat gaires variacions és l’edifici de pisos que es veu al fons, que continua, més o menys, com es veia en aquells temps. Amb algunes variacions, és lògic.

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