Un forat on hi va haver un petit hotel

Fotos: Cristóbal Castro / Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer del Pare Llaurador - Rambla d’Ègara (1996-2026)
En el solar que es pot observar a la imatge més vella de les dues, que és de 1996, any de la mort de l’actor nord-americà Morey Amsterdam, hi havia l’Hotel Bonavista. L’entrada principal era a la rambla d’Ègara i feia cantonada amb els carrers de Volta i del Pare Llaurador. Com explicava Joaquim Verdaguer en el seu magnífic i impagable blog, “era un establiment gran amb un total de 25 habitacions amb dotze balconades de cara a la rambla”.
També s’informava que es tractava d’un hotel “senzillet” i es detalla, per reforçar aquesta asseveració, que “només hi havia un bany complet per tots”. A la part baixa, continua dient aquest blog, “hi havia dos menjadors on es feien banquets de casament”.
L’hotel va tancar el 1950 i es va enderrocar a finals de segle. Com es pot confirmar a la instantània dels nostres dies, en el forat que va deixar s’hi va construir un nou edifici, presidit per locals comercials i, presumiblement, alguns habitatges. És un dels molts que van substituir a construccions de l’època d’or de la indústria d’aquesta ciutat. La vida és així, seria el resum / tòpic per trobar alguna explicació.
Sense res
És evident que, sense res, amb només un solar pelat, tot sembla molt diferent a l’hora de fer comparacions entre el que es veia llavors i el que es pot visionar ara. Fins i tot, si algú no està avisat, podria pensar que una foto no té res a veure amb l’altra, pel que fa a la seva ubicació. Però, sí, són el mateix enclavament, però com si a l’antic li manqués un braç.