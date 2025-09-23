Uns horts a prop d’un pont conegut

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Parc de Vallparadís / Pont de Sant Pere (1995-2025)
Hi ha vistes que, molt difícilment, tornaran. No és una afirmació de franc i passa amb moltes de les imatges antigues que van apareixent a aquest espai, de dimarts a dissabte, tot i que es poden contemplar també per internet, que els temps canvien i hi ha més canals per informar-se. La visió d’aquests horts del parc de Vallparadís, amb el pont de Sant Pere al davant, no tornarà. Més que res, perquè els horts ja no hi són i es van substituir per uns camins d’asfalt, envoltats de vegetació, fanals i altres elements. Tot varia a la vida, o gairebé tot.
La instantània més vella, que és de 1995, any de la publicació de “The Boy with the X-Ray Eyes”, el primer disc de la banda britànica Babylon Zoo, podria considerar-se com el final d’una era, pel fet que hi havia uns horts urbans que acabarien sent substituïts per un nou paisatge, adaptat a noves maneres de concebre una ciutat. És el que passa amb les poblacions, que han viscut canvis que anaven estretament lligats amb l’evolució de la societat.
Hi havia carros
Abans hi havia carros i ara trobem automòbils com abans també hi havia carrers amb la superfície de terra i ara l’asfalt predomina a tots llocs. Segur que hi ha part de la ciutadania que enyora aquella època i veure els horts a tocar de les zones més cèntriques de la localitat.
El parc de Vallparadís, una peça molt rellevant per a la ciutat i per a tots els seus habitants, va experimentar una mutació notable, un rentatge de cara que el va convertir en el que es pot veure actualment.