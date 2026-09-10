Volia fer Periodisme, però explica que quan estava cursant batxillerat li van parlar d’un grau nou, Comunicació de les Organitzacions. “Em van dir que m’agradaria moltíssim, perquè era com molt creativa”, diu, i es va decidir i li va agradar molt, ja que inclou “una mica de totes les parts” relacionades amb el món de la comunicació.
“Abans, de petita, era com més periodisme de televisió” el que preferia, però “sempre m’ha agradat més escriure i estar una mica més al darrere” diu, El que l’atrau més és redactar i va recordar que va fer de “redactora de notícies a la pàgina web de la universitat” i és una tasca que li va agradar molt. També ha fet un màster en Màrqueting de Moda, un sector que sempre li ha cridat l’atenció i no li desagradaria treballar en aquesta branca, si bé “més en revistes que en empreses”.
Veu que el periodisme, en l’actualitat “s’ha perdut una mica per les xarxes socials” i troba que, ara, els joves “s’informen més per TikTok que per mirar una notícia a un diari”. Tampoc li desagradaria dedicar-se a tasques com de “community manager”.
Opina que el periodisme com a tal “mai es perdrà”, però considera que es combinarà amb les xarxes. Creu que “comunicar és trobar allò que ens connecta” i que redactar notícies “és donar veu a allò que mereix ser explicat”.
L’aparició de la intel·ligència artificial en el món de la informació el veu com una eina que “pot ajudar” i que no ha de ser perillosa, “si contrastes” el que t’arriba. Creu que pot fer el seu servei.