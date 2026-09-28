“Veure que el que estàs fent dona els seus fruits és una recompensa”

Va estudiar Educació Infantil. “Des de petita, la meva mare i la meva germana han sigut mestres, i jo tota la vida havia volgut ser mestra”, afirma, malgrat que, de més gran es va plantejar “ser actriu de teatre musical”. Enguany ha iniciat el seu desè curs a l’Escola L’Avet i fa classes a infants entre els quatre i els cinc anys. “És la meva passió, m’encanten els nens, m’ho passo superbé i cada dia m’emporto no sé quantes anècdotes”, detalla.
“Vaig veient com es transformen, com adquirim aprenentatges nous cada dia i, al final veure que tot el que estàs fent dona els seus fruits és una recompensa. Ho gaudeixo molt”, assegura.
“Sempre m’ha agradat molt cantar, ballar, actuar, tocar instruments”, manifesta. “A l’estiu anava a un càmping i feien uns ‘talent shows’ i després als festivals de l’escola, i de mica en mica vaig anar descobrint aquesta passió pel teatre”. Al Social, on primer va entrar a ballar a l’Esbart, va començar fent Els Pastorets i “ja no he parat d’actuar”. Encara hi surt, fent de Luxúria. “Si algun dia em falta el teatre, llavors ho passaria malament”, assenyala.
Amb una amiga, la Marina Ballarà, van idear de fer un musical, amb nens, que va tenir un èxit absolut i es va acabar convertint en una extraescolar. Fa poc han celebrat el seu desè aniversari i han passat el relleu a altres monitors.
Està lligada al Social des de petita. “La meva mare feia teatre i el meu pare ballava a l’Esbart i es van conèixer allà i jo des de ben petita que hi he anat” diu. Forma part de la junta directiva.