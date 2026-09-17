“Em sento afortunada per tota la gent que confia en el meu treball”

Fa un any que es va quedar amb El primer taller, un comerç dedicat a la reparació de collarets i altres articles, i en el qual havia treballat anteriorment. “És com una petita joieria, però a una altra escala”, diu, i també dissenyen articles d’aquest sector. Va arribar a Terrassa des de Xile, quan tenia 19 anys i explica que “sempre em van anar bé les manualitats” i va veure un anunci per treballar a aquest establiment i la van agafar.
“Anem fent d’acord a la gent que va entrant i el que em poden demanar. També treballem molt per encàrrec”, i sempre amb l’objectiu d’aconseguir les peticions de la clientela, afirma. “Ve gent de totes les edats i fins i tot venen xavals a fer-se cadenes, sobretot d’acer inoxidable”, comenta. S’ha proposat especialitzar-se en articles de plata.
“Cada dia hi ha coses diferents, arriben arranjaments diferents i has d’aprendre diverses tècniques per saber solucionar alguna cosa en el moment. I gairebé la majoria de les coses se solucionen en el moment”, detalla. Li està anant força bé i té una clientela molt fidel i diu que “em sento afortunada per tota aquesta gent que confia en el meu treball”. “Quan veus que el que fas agrada a algú i pots viure d’això, és important. Perquè vius del teu art. Hi ha molta gent que no els agrada la seva feina”, declara.
Va ser l’encarregada de la botiga durant un temps i estava convençuda que li podia donar “un enfocament diferent” i tenia molt clar que “qui no arrisca no guanya” i no ho va dubtar.