“Estudiar i entrenar són dues coses que sempre van plegades”

Sempre li ha interessat el món dels negocis i, quan li tocava anar a la universitat era una època de canvis a nivell tecnològic i va decantar-se per una formació que unís les dues branques i va estudiar un grau en Empresa i Tecnologia. Va començar treballant en una empresa “de software per a universitats que es diu Sigma, amb el rol de gestió de projectes”, afirma. Després també va fer un màster en “Business Analytics”.
Emprendre entrava dins dels seus objectius i, un conegut, l’Ivan Vaquero li va parlar de crear una start-up relacionada amb el sector financer i amb la intel·ligència artificial. “No m’ho vaig pensar perquè sempre he volgut poder fer alguna cosa que pugui generar impacte tant en la societat com en poder generar treball per gent i gestionar coses”.
D’aquí va néixer Buoh on “ajudo amb tot el tema de l’estratègia, el desenvolupament de negoci i la relació institucional amb bancs”, si bé diu que “tots dos fem tots els rols”. Té clar que integrar-se en nous projectes “no em genera gens de por, em genera motivació i ganes d’intentar-ho, perquè he tingut clar que sempre ha sigut el meu somni”. És favorable a continuar aprenent i revela que “soc molt partidari de la filosofia grega” i agrega que “sempre s’ha d’estudiar i s’ha d’entrenar. Són dues coses que van plegades”.
Opina que la intel·ligència artificial “està avançant” i que “ara és el moment de pujar a l’onada i potser fer alguna cosa, o aprendre com funciona per ser valuós a dins de la teva empresa”.