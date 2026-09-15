Treballa en una empresa del sector de l’automoció i exerceix de directora d’operacions. Tot i això, va estudiar Humanitats perquè li agradava. “Vaig gaudir-ho molt” però després va veure que fer “no era el meu” i va fer un gir cap “el món de l’empresa”. Va trobar feina en un departament de “Customer Service” i va anar ascendint dins de l’empresa. “A mi la relació amb el client i les relacions internes entre l’empresa m’agraden molt i després vaig passar a departaments internacionals”, detalla.
Es va formar en dos postgraus, un de Direcció d’Operacions i un altre de “Business Management”. Diu que “som nosaltres les dones les que primer ens posem les barreres i després, també la societat, òbviament”, i, quan li va ser possible, es va abocar en la seva carrera professional. En el seu sector troba que està molt masculinitzat, si bé també “a la societat, en general encara ens falta fer el pas”.
“L’important per a mi és gaudir amb el que fas. I canviar les coses una mica des de dintre”, manifesta. I apunta que, per coordinar a un grup de persones a la feina “has de tenir molta mà esquerra, objectius clars, criteri i confiança en l’equip”. La seva formació en Humanitats li ha servit “per saber sintetitzar, per saber resumir i per justificar, per poder augmentar. Que el món està ple de gent que diu moltes coses i no diu res”.
És molt activa i procura continuar formant-se i ara té pensat apuntar-se a classes d’anglès “per millorar-lo”. És un idioma en el qual “m’espavilo molt bé”, però a vegades té dubtes i, per això, vol perfeccionar-lo.