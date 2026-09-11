“Els líders d’ara es mouen molt per la immediatesa i pel titular”

Comenta que li agradaven “les qüestions més tècniques” i va estudiar Delineació Industrial i va treballar d’això un grapat d’anys. Més endavant, va començar a estudiar Econòmiques i ho va deixar fins que, els anys noranta, la va reprendre i es va llicenciar. A més dels temes tècnics, també l’atreien els de caràcter social. Actualment, treballa de tècnic de riscos laborals.
Va ser regidor de l’Ajuntament de 2015 a 2019, amb Terrassa en Comú. En política es va iniciar en les Joventuts Comunistes i després va passar pel PSUC i per Iniciativa. “La política em corre per les venes ja des de petit”, detalla i, de l’experiència al consistori, diu que “es poden fer moltes coses des de la institució, però també la forma de treballar és molt diferent. Estàs encotillat”.
Veu la política d’ara “amb molt tacticisme” i, a la de la ciutat creu que “falta una visió de què ha de ser i com es posiciona en el nou context al qual ens dirigim”. “Els líders que hi ha ara es mouen molt per la immediatesa i pel titular. I en això s’equivoquen”, sosté. Ara és el president de l’Associació de Veïns de Sant Pere Nord, càrrec que ocupa per segona vegada. “És una etapa diferent, molt apassionant i molt interessant” i actualment es veuen culminats projectes de la primera etapa, com el del Parc de la República, tot i que encara “hi ha coses per fer”, apunta.
“Un dels problemes que té Terrassa és que ha crescut molt en població i no en equipaments i serveis i tenim els mateixos que hi havia 15 o 20 anys enrere. I això genera una tensió”, afirma.