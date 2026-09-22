“Com tots els esports, el tir és qüestió d’entrenar i entrenar”

Comenta que sempre havia tingut la idea de treure’s la llicència i practicar el tir i arran d’un gir a la seva vida, va iniciar-se en aquest esport amb una pistola de 9 mil·límetres. Competeix en la modalitat IPSC (International Practical Shooting Confederation), que no és en estàtic, sinó que es tracta de completar un recorregut en què “el tirador ha d’anar superant diferents obstacles” i combinant “la precisió, la potència i la velocitat”.
Forma part del Club de Tir de Precisió de Terrassa i, recentment, va quedar tercera del Campionat d’Espanya de l’especialitat celebrat a la Corunya, en una competició amb un total de 24 exercicis. “És un esport que t’enganxa molt i, al final, has de competir amb tu mateixa”, assegura. I apunta que “com tots els esports, és qüestió d’entrenar i entrenar... I gastar molta munició”.
L’IPSC està dividit en diverses categories i ella competeix en Production Optics. “Has de tenir una miqueta de punteria, evidentment, velocitat, perquè fas un exercici que està sent cronometrat, necessites ser àgil i hàbil”, manifesta. Tanmateix, també diu que “hem de ser conscients que portem una arma entre les mans i que abans de res està la seguretat”. Afegeix també que “hi ha una sèrie de factors que són bàsics i que, per seguretat, els has de complir tant sí com no”.
“Vaig estudiar administració i ara estic acabant la carrera de Psicologia”, explica. També va fer Criminologia, però no la va acabar. Treballa en un laboratori farmacèutic, a la secció de compres.