“Cantar és una manera de gaudir, de deixar-me anar, de moure’m”

En el seu vessant com a cantant ha participat a La Voz Kids i el va triar David Bisbal, Got Talent i ha sigut tres vegades finalista d’Eurovisión Júnior. Com a actor, entre altres, va fer la gira per Espanya, del musical “Charlie i la fàbrica de xocolata”, va sortir a la sèrie de Disney+ “Invisible” i, com a doblador, va donar veu a un dels protagonistes de la sèrie “Star Wars - Tripulació perduda”.
Va estudiar música en el SEM i ara continua formant-ser a la Nina Academia i també aprèn “composició i producció musical” online. “Canto des que era molt petit. m’encanta la música”, apunta. Els seus estils preferits són el pop, el soul, el jazz i també el blues i el pop indie. Li agradaria poder-s’hi dedicar i, si bé admet que “és complicat”, afegeix de seguida que “per a això està l’esforç”, per aconseguir les metes.
Primer va publicar la cançó “We are unique”, que anava sobre “la diversitat i sobre el respecte mutu a totes les persones” i ara fa unes setmanes que ha sortit “Luciérnagas”, que “va sortir d’una rondalla que ens va explicar una tutora de primària”. El missatge que vol enviar amb aquest tema és que “si et sents sol entre la multitud, has de tirar cap endavant”. Cantar, per a ell, “és una manera de deixar-me anar, de moure’m, de gaudir” i un dels seus grans somnis seria poder cantar “en grans escenaris”.
Es diu Gio García Alonso, nom que manté en la seva faceta com a actor, i ara com a cantant ha passat a dir-se Dzhio. Ha participat en el film “Caballé”, que s’estrenarà el pròxim mes de novembre.