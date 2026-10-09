Va estudiar la carrera superior de música. “Va ser la meva vocació i em vaig dedicar a donar classes i a fer molts concerts arreu”, comenta. Tocava la flauta travessera i va fer postgraus a Califòrnia, a Nova York, a Itàlia i a França fins que, fa uns deu anys, va decidir fer un canvi i “vaig fer un postgrau de comunicació alimentària, que portava, també, especialitzacions de màrqueting gastronòmic, de creació de nous aliments...”, recorda.
Va ser, sobretot, una decisió presa per una qüestió “de ganes de fer coses”. I afegeix que és important que “d’allò que facis, veritablement tinguis els coneixements necessaris i que ho facis bé i que t’agradi”. Escriure i parlar sempre li havia agradat i havia fet col·laboracions a Catalunya Ràdio i amb aquesta formació unia dos camps, comunicació i cuina, que també l’atreia.
En acabat, va entrar a treballar en una empresa alimentària, de responsable del Departament de Màrqueting i de Comunicació, una feina que “a nivell de realització professional, és fantàstica”. Fa un any i mig, que al seu compte d’Instagram, @cardus, va començar a penjar vídeos de plats “amb un fil conductor, que és un requisit, que tot allò que jo faig, tu també ho pots fer”, ja que creu en una cuina popular i que “tothom pot fer”. “M’agrada ajudar a descobrir el plaer de cuinar”, manifesta.
De la seva etapa com a músic “trobo a faltar, a vegades, el caliu dels escenaris, la tensió aquella de pujar a dalt...” i també en part el vessant de docent, i “estar en grup i que la gent t’escolti”.