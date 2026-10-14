Jordi Alegre, director de negocis i actor: “Fent teatre, t’oblides de tot el que portes a sobre”

Va estudiar el doble grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE) i Dret. Tot i que quan va haver de decidir, “no sabia què volia fer”, es va decantar per aquesta formació, ja que “m’obria les portes a moltes sortides”. Va treballar “en una gran empresa, fent temes de comptabilitat”, però ho va acabar deixant, perquè no se sentia còmode i va fer el salt “al món startup” amb relació amb la tecnologia.
Ara fa set anys que treballa a Ommnio, “una aplicació de comunicació interna per a empreses que tenen molts treballadors de primera línia”, comenta. “Des de fa un any, estem introduint temes d’intel·ligència artificial”, agrega. El seu càrrec és el de “director de negoci”, i apunta que, “bàsicament soc el que porto les vendes”. De la seva feina l’atrau molt “el contacte amb la gent”.
Una de les seves passions és el teatre i ara participa en obres al Social. No li desagradaria poder-s’hi dedicar, encara que “entenc que és un món molt complicat”. “Totes les meves hores lliures van dedicades a projectes de teatre”, afirma. Va fer cursos amb la Rosa Aguado, a Acció Teatre, i el que més l’atrau del teatre és que “per un moment t’oblides de tot el que portes a sobre durant tota la setmana i ets un altre personatge”. “Soc un amant de les vendes, però perquè gaudeixo molt de la interpretació”, detalla.
Sobre la intel·ligència artificial opina que, “ben aprofitada, queda clar que és un luxe”, si bé considera que “pot ser una eina o una arma, depèn de les mans de qui estigui”.