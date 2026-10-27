“Des que tinc ús de raó, que vull ser home del temps. Tota la vida”, explica. Va estudiar Geografia, una de les formacions, juntament amb Física, que et pot conduir cap a aquesta ocupació, diu. “No hi ha una carrera concreta, hi ha un màster” que de moment encara no ha fet, però ho té present. Des de l’any 2016 que té una estació meteorològica a casa, assenyala.
Mentre encara estava estudiant, es va crear un compte d’Instagram del temps de Terrassa, @meteoterrassa. També en té un a TikTok que es diu @meteoclik. A partir d’aquí li han anat sortint “coses”, com un programa que es diu MéteoSants a la ràdio d’aquest barri de Barcelona i també a BTV i a diaris com “La Vanguardia” i Canal Terrassa.
Tot el tema del temps i la meteorologia “està canviant molt de pressa i està bastant a l’ordre del dia”, apunta. “Crec que tenim un paper important i realment la gent ens està donant la importància que tenim, que ja no és demà farà sol, sinó que, aquí passen coses i tenim un paper important”, assegura. “Ara tenim un munt d’eines, però el clima sempre va per davant”, manifesta, i sosté que a Catalunya hi ha molta gent interessada per aquestes qüestions “perquè tenim aquest clima increïble”. També considera que “la gent s’està prenent més seriosament això del canvi climàtic”.