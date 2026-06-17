L’afició pels còmics arrenca “de la meva àvia. Teníem un quiosc a la Maurina, que es canviaven novel·les d’aquestes d’Estefanía i es canviaven tebeos”. Quan sortia de l’escola anava allà i va anar refermant aquesta afició. Amb els anys va començar a anar a esdeveniments del sector i ha estat per tota Espanya, França, Anglaterra i Estats Units. I ja té el bitllet per a la Comic-Con de Nova York del pròxim mes d’octubre.\r\n\r\nLi agrada de tot, però el tema dels superherois i Marvel són els seus predilectes. Dels còmics l’atrauen “sobretot les històries i els personatges” i a Nova York anirà “una mica com a representant d’autors i amb un parell d’autors que estan buscant feina”. Afirma que “no em dedico a això, podria dedicar-me a alguna cosa del món del còmic”. Prefereix separar-ho de la seva feina relacionada amb els ordinadors.\r\n\r\nDels còmics, sobretot li agraden “les històries i els personatges”. “Comenta que aquí és difícil guanyar-se la vida com a autor de còmics i molts d’aquí han de treballar per al mercat dels Estats Units o França, on hi ha més afició. “Molts còmics s’editen esperant que a algú li agradi i vulgui fer una sèrie”, detalla. Recentment, s’ha celebrat a la ciutat Égarcómic i ell ha sigut un dels organitzadors. “Aquest any l’hem fet amb pocs recursos”, afirma, i espera l’any vinent tenir-ne més.\r\n