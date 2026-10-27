“La meva mare diu que vaig començar a cantar abans que a parlar” i quan va ser el moment, va decidir estudiar cant. Quan era petita “qualsevol cançó que sentia, la imitava. I anava cantant tot el dia”, explica. Una amiga seva estava a l’escola de música preparant el Carmina Burana, a Esparreguera, i li va dir d’anar-hi a cantar. La van agafar i, a partir d’aquí, va començar a formar-se en el món de la música, comenta. Va formar-se també en el Conservatori de Terrassa i va fer “el màster d’elit a Alemanya”.
Va fer de professora de cant a l’Escola de Música de Piera, després, al Papiol i també a Sant Just Desvern. I va passar per l’Escola de Berga i pel Conservatori de Terrassa on feia “conjunts corals i la tècnica vocal per a gent que tenen problemes”, apunta.
Ja feia molts anys que donava classes particulars de cant i, des de fa tretze anys, va iniciar l’Aula de Cant Mariona Pallach. A més, treballa a l’Escola de Música de Rubí. Ha cantat al Cor de la Passió d’Esparreguera i va formar part de la plantilla oficial del Cor de Cambra de la capella de Santa Maria del Mar. “A qui li agrada cantar, li agrada cantar de tot”, diu. “Cantar en cor és més assequible, però cantant sola has d’estar molt segura del que faràs”, assegura. “Sempre ho dic, abans de sortir a l’escenari, si no tinc una mica de nervis, vol dir que no anem bé”.