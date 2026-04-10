Tot i que el seu esport era el bàsquet, va apuntar els fills a patinar a l’Sferic i, més tard, van jugar a hoquei patins. A poc a poc, es va anar implicant en aquesta secció i va ser-ne la coordinadora. Amb altres clubs, van muntar una lliga femenina i, arran d’això, la Federació Catalana li va demanar que els ajudés i s’hi va implicar durant sis anys. A més, també va ser directora d’esports de la segona edició del World Rally Games, l’any 2019.
“M’hi vaig dedicar tres anys professionalment i va ser molt intens. Va funcionar i la gent va estar molt contenta”, rememora. Després ja no va continuar a la junta de la Federació Catalana de Patinatge i es va incorporar a una consultora de Barakaldo. Havia estudiat Empresarials, si bé en principi volia ser enginyera. “Sempre, el que sí que m’ha anat molt bé és organitzar, això era innat”, comenta.
Després de la pandèmia va iniciar una nova etapa, a Km0 Energy, del grup The Yellow Nest, de Terrassa. Treballar a una federació esportiva és diferent d’una empresa privada, però afirma que “totes dues són molt intenses i molt interessants i m’ho he passat molt bé i també estones dolentes a totes”. “Jo m’apassiono amb el que faig i m’agrada molt. Quan ho vius amb passió, suposo que es nota i la gent s’hi suma, a la teva il·lusió”, subratlla.
En l’actualitat, està involucrada en “El Rosa Melocotón”, creada el maig del 2025, on exerceix de vicepresidenta. Es dediquen a buscar fons per a la investigació del càncer de mama.