Com a càmera de televisió, va començar a Canal Terrassa i l’any 1998 va anar a treballar a Televisió Espanyola, primer com a “freelance” a través d’una productora i, des de 2007, “ja com a contractat”. Actualment, exerceix com a regidor. “Soc una persona inquieta i creativa de mena, i per això m’agradava molt el fet de crear amb la càmera”, apunta. Afegeix que “la càmera m’ha donat grandíssims titulars de la pròpia vida” i també detalla que “com a càmera, arribes allà on no arriben els altres o tens el privilegi de conèixer persones superinteressants, que no cal que siguin famoses”.
Un vessant molt pronunciat que té és l’humor. “Soc una mica clown” i diu que “és una frase que potser es pot interpretar malament, però crec que l’humor és la donació que fas a la gent més egoista de totes. Perquè tu reps molt, però alhora estàs donant humor i és un egoisme doble”. Fa “com dos anys que he començat” fent monòlegs. Va crear el projecte “Terrassa Project Comedy” que va néixer perquè anava a molts micros oberts de Barcelona i va pensar a fer-ho aquí. Un divendres al mes es fan aquests micros oberts, a Prodis. Opina que “es pot fer humor de tot sempre que estiguis segur que allò que fas t’agrada” i agrega que “l’humor hi és per molestar, per denunciar el que no ens atrevim a dir”.
Escriu els seus propis guions i en el procés creatiu “tu ets el teu propi editor i ho gaudeixo com qui fa un gerro”, diu. “Jo em centro més en textos més quotidians, més de la vida diària, més costumistes”.