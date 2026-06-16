“S’hauria de donar formació de com funciona el món laboral”

Tot i que en un inici es debatia entre fer Periodisme o Arquitectura, finalment va pesar el fet que “em cridava l’atenció el món de les empreses” i va acabar estudiant Administració i Direcció d’Empreses. El tema dels recursos humans va ser el que més la va captivar i va decidir dedicar-se a aquest camp. Després de treballar un temps en una empresa, va marxar a una assessoria i, finalment, va aterrar a GTC Plus.\r\n\r\nVa començar treballant a l’oficina de Mollet, l’any 2014 i, tres anys més tard, va arribar a la de Terrassa. Actualment, n’és la directora i l’any que ve farà deu anys que treballa a aquesta ciutat. “Una empresa com la nostra ha de ser polivalent i més en una oficina com la nostra, que tenim feina de tota mena”. És una feina dinàmica i “cada dia em trobo amb una cosa nova”. Diu que “costa trobar perfils qualificats, sobretot en tema d’oficis”, alguns dels que “s’estan perdent ara mateix”.\r\n\r\nOpina que sovint falta coneixement de com funciona el món laboral i creu que “s’hauria de donar formació de com funciona”, sobretot de coses molt bàsiques com saber entendre una nònima i altres. També apunta, que ara “costa molt que la gent es quedi en una empresa” de manera estable i afegeix que “les empreses busquen currículums amb gent que no tinguin gaire rotació”.\r\n