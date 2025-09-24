L’ocupació recent al carrer Camí de Puig Codina, a la urbanització dels Rourets de Matadepera, continua generant alarma entre els veïns i debat polític al municipi. Després de la reunió dels veïns amb l’alcalde i tècnics municipals, des de l’oposició s’ha alçat una veu crítica davant el que consideren una gestió “passiva” del cas.
Nil López, regidor de Suma’t Matadepera i exalcalde, qüestiona la versió donada pels ocupants, que asseguren portar quinze dies vivint a la casa. Recorda que la llum només havia estat connectada irregularment hores abans i que diversos veïns van declarar a comissaria que fins dissabte l’habitatge era buit. Per això, considera que no es pot parlar d’una ocupació consolidada.
López lamenta també que el govern local sembli “donar més credibilitat als ocupes que als veïns” i subratlla que no es tracta d’un cas de necessitat social, ja que els ocupants disposen de dos vehicles i recursos per emprendre obres. A més, puntualitza que ja havien demanat ajuts a Terrassa, i remarca que els serveis socials de Matadepera han d’estar centrats en la seva pròpia ciutadania.
Conèixer la llei i aplicar-la
Segons l’exalcalde, l’Ajuntament té eines legals per actuar amb més contundència. Recorda que només cal una inspecció ocular per comprovar que l’habitatge no és habitable i, per tant, el consistori podria acreditar-ho tècnicament i ordenar-ne el desallotjament immediat.
L’actuació hauria de culminar amb una tapiada subsidiària, és a dir, que el municipi es fes càrrec d’assegurar l’immoble amb recursos propis i posteriorment reclamés els costos a la Sareb, com a propietària. López alerta que si es deixa en mans de l’entitat bancària la resolució, el procés pot allargar-se durant mesos, temps en què els veïns dels Rourets haurien de conviure amb uns “veïns” que els fan recordar una època fosca.
López recorda el cas de l’ocupant anterior, del qual es va aconseguir el desallotjament amb un ús ferm de les eines legals disponibles, destacant la insalubritat de l’immoble i els problemes de convivència. A diferència d’aquella gestió, ara creu que la paraula que millor defineix l’actuació del consistori és la “passivitat”.
En la mateixa línia, Gabriel Pirla, regidor de Junts per Matadepera, considera que l’alcalde ha d’assumir responsabilitats i no traslladar-les a la Policia Municipal, cos del qual ell mateix és màxim responsable. Segons Pirla, aquest episodi exemplifica la manera de governar de l’actual equip: davant d’un problema no actuen amb rapidesa, generen promeses de difícil compliment i, finalment, acaben excusant-se per no haver pogut resoldre la situació.