Atenció, hi ha maltractaments a les persones grans

El maltractament a les persones grans és una forma de violència que, malauradament, afecta moltes persones de Terrassa.
El maltractament es pot produir per fer directament una acció o per deixar de fer-ne una altra aprofitant-se de la situació de vulnerabilitat de la víctima o de la relació de confiança que té amb aquesta. Hi ha moltes formes de violència: violència física (sovint difícil de detectar), violència psicològica (es pot confondre amb depressions o estats), violència sexual, violència per abandó, violència per negligència (no atendre a les seves necessitats), violència econòmica (cobrament de pensió, habitatge...). Violència per vulneració de drets (control, abandonament...), els més freqüents són els que van en lletra negreta.
I quines persones poden ser les maltractadores? Encara que ens costi acceptar-ho, molts dels maltractadors són persones de l’entorn familiar de la víctima i cuidadors o cuidadores no professionals.
És fàcil detectar una situació de maltractament? Com que la majoria dels maltractaments es produeixen al domicili, costa molt detectar-los. Segons l’OMS, només es detecta un 5% dels casos!
Si observeu canvis en el comportament d’una persona gran o que estigui trista o quan se la veu que té por, us podeu trobar amb un cas de maltractament.
En aquests casos, cal que inicieu les accions per detectar que existeix un maltractament. Parleu amb el seu entorn: el centre de salut, l’assistència social, els seus parents i amics, responsables dels centres residencials, persones pròximes a elles al casal d’avis.
Parlar de forma directa amb la persona maltractada pot ser poc eficaç. És possible que no ens expliqui què està passat perquè sovint s’oculta per por o vergonya, però això l’ajudarà a saber que no està sola i que pot rebre ajuda.
Conscienciació i protecció
En la majoria dels casos, les persones grans tenen una dependència emocional i funcional de la persona que les maltracta i això fa que tinguin por a denunciar. Altres vegades, viuen una situació de maltractament i no se n’adonen perquè l’han normalitzat.
L’ONU va designar el 15 de juny com el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l’Abús i el Maltractament a les Persones Grans.
La gent gran tenim dret a viure amb dignitat, lliures de qualsevol mena d’explotació i maltractament, sense que ens discriminin per edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o per cap altra condició.
Davant la detecció d’una situació d’emergència o risc imminent de maltractament d’una persona gran, cal trucar al 112, per activar els equips d’emergències i també podeu adreçar-vos a: 93 739 70 95 - Oficina d’Informació de la Gent Gran. maltractamentpersonesgrans@terrassa.cat