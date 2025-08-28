Aturem el genocidi del poble palestí ja!

Aprofito aquest espai que ens cedeix el Diari Terrassa per donar a conèixer a la ciutadania de Terrassa un dels manifestos elaborats per la plataforma Juristes per Palestina.
Aquesta plataforma està integrada per professionals del dret, sense adscripció política i de diferents ideologies, i és constituïda en l’àmbit de tot l’Estat espanyol, durant l’any 2024. I tot després de la constatació d’un patró sistemàtic de comissió de crims internacionals atroços per part d’Israel contra la població civil palestina, que inclouen crims de guerra, contra la humanitat i el crim de genocidi. La plataforma està integrada majoritàriament per jutges, fiscals, acadèmiques, advocades i personal tècnic al servei de diferents administracions i entitats, tant públiques com privades. El manifest és el següent:
Davant la gravíssima situació actual, inclosa la persistent absència de sancions internacionals, així com altres mesures necessàries i justes, el nostre compromís amb l’estat de dret ens impulsa a exigir que les normes vigents s’apliquin sense excepcions ni dobles estàndards.
Jutges i Jutgesses per a la Democràcia, la Unió Progressista de Fiscals i l’Associació Pro Drets Humans d’Espanya, davant la situació que es desenvolupa als territoris ocupats palestins, especialment a Gaza, i sobre la base d’informes i resolucions d’organismes internacionals, manifestem:
Davant el risc extrem de moltes més morts massives de civils palestins, especialment nenes i nens, per la privació d’aliments i la possible utilització de la fam com a arma de guerra, tal com han advertit l’OMS, OCHA i el sistema IPC (OMS, 23-jul-2025; IPC Alert, 29-jul-2025).
Davant els incidents mortals ocorreguts en punts de distribució d’ajuda humanitària, documentats per l’ONU, en què s’han produït morts i ferides greus de civils en acudir a recollir aliments (OHCHR, 5-mar-2024).
Davant dels atacs documentats contra personal mèdic, periodistes i defensors de drets humans, assenyalats per l’OMS (EB156/20, gen-2025) i el Comitè per a la Protecció de Periodistes (2024-2025), que constitueixen greus vulneracions del Dret Internacional Humanitari.
Davant la destrucció massiva d’edificacions residencials i infraestructures civils essencials, acreditada per dades de teledetecció d’UNOSAT (agost-2025), que indiquen que més del 60% de les estructures de Gaza han estat danyades o destruïdes.
Davant de les declaracions recents d’autoritats israelianes, recollides per mitjans internacionals (Reuters, 10-ago-2025), que anuncien operacions militars per a l’ocupació total de Gaza Ciutat, amb el consegüent risc de desplaçament forçós massiu, prohibit pel dret internacional humanitari.
Davant la cooperació política, militar, tecnològica i comercial d’Estats tercers –inclosos els Estats Units i membres de la Unió Europea– amb Israel, documentada per Amnistia Internacional (des-2024) i per institucions europees (Consell Europeu, jul-2025), que planteja la possible responsabilitat internacional per assistència a violacions greus del Dret Internacional.
Davant l’Opinió Consultiva de la Cort Internacional de Justícia de 19 de juliol de 2024 i la Resolució de l’Assemblea General de l’ONU de 13 de setembre de 2024, que declaren l’ocupació i annexió dels territoris palestins il·legals, insten al desmantellament d’assentaments abans del 13 de setembre.
Exigim:
1. Implementar un embargament integral d’armes, inclosos el transport i els contractes tecnològics, i prohibir l’ús de ports i aigües jurisdiccionals espanyoles per a aquest transport.
2. Prohibir qualsevol relació comercial amb Israel que generi beneficis derivats de l’ocupació il·legal, adoptant mesures legals per impedir lucre per incompliment del Dret Internacional.
3. Suspendre qualsevol acord de cooperació en recerca, ciència, cultura i esport amb Israel.
4. Suspendre immediatament les relacions diplomàtiques amb Israel.
5. Impulsar a la UE la suspensió de l’Acord d’Associació UE-Israel fins al compliment del dret internacional i de les resolucions de l’ONU.
6. Adherir-se a la demanda de Sud-àfrica davant de la CIJ per violació del Conveni de Genocidi.
7. Cooperar amb la investigació de la CPI sobre crims de guerra i de lesa humanitat a Palestina, garantint el compliment de les seves decisions.
8. Promoure la celebració d’una Conferència Internacional per a la imposició de sancions a Israel per violacions greus del dret internacional.
9. Modificar la Llei orgànica del poder judicial per garantir l’efectivitat de la jurisdicció universal en crims internacionals.
10. Adoptar mesures polítiques i humanitàries que garanteixin la protecció del poble palestí, l’accés al sistema de protecció internacional i unes condicions d’acolliment dignes.
Formulem aquest pronunciament des del compromís amb el dret internacional, la protecció dels drets humans i el compliment de resolucions judicials internacionals. Interpel·lem el Govern i la UE perquè aturin tota cooperació activa o passiva amb violacions greus del Dret Internacional, tot recordant la possible responsabilitat penal dels qui, per acció o omissió conscient, facilitin la comissió de crims internacionals.
És important recordar a tothom, i especialment a totes les institucions i administracions de l’Estat, que el dret internacional no és una opció sinó una obligació.
I ara ens toca a totes i a tots mobilitzar-nos de forma permanent, per poder aturar, d’una vegada, per totes, aquest genocidi “televisat” que tant dolor, mort i destrucció està causant.
Nosaltres tenim l’última paraula... si volem continuar sent col·laboradors passius o alliberadors actius.