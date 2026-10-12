Bolets tardans

Si a hores d’ara encara hi ha qui dubta del canvi climàtic que vagi prenent nota de totes les coses “mai vistes”, arreu del territori. Realment, s’ha de prendre nota de tots els errors i totes les imprudències comeses durant decennis, perquè ara passen factura.
Un altre dia en parlarem a bastament. Ara, toca fer-ho amb els bolets.
Els que vivim a pagès, sempre hem tingut una mena de calendari força precís i puntual respecte del que podíem trobar en els nostres boscos. Durant generacions la riquesa i varietat d’espècies, permetia anar a collir bolets (altres en diuen caçar, i altres buscar), per a consum propi o per anar a vendre a pobles més grans o a ciutats.
De bolets n’hi ha tot l’any o gairebé, si es coneixen i se sap on creixen. Els temps canvien i amb ells, molts grans boletaires han donat pas a d’altres no tant experts. L’increment de població i la gran propaganda feta, ha canviat la fesomia dels boletaires. D’uns pocs de cada poble, hem passat a centenars o milers procedents de les ciutats.
Queden molts pocs racons desconeguts, on poder collir bolets, fora de les mirades forasteres. Encara en queden, però cada any es van reduint, per culpa d’aquesta allau de visitants esporàdics, transformats en boletaires ocasionals que cullen tot el que troben i compliquen la vida a pagesos i ramaders, quan no tenen cura dels “vailets” i tanques de protecció de les finques.
Cada any, per aquestes dates, som molts els qui fem un resum de la situació. Avui ho faig notificant que el canvi climàtic, també ha arribat en aquest tema. Les llargues sequeres, seguides i simultànies amb setmanes de grans calors i poques pluges, fan imprevisible la temporada de bolets.
Hem passat de poder-la predir, a no saber què ens espera. En cada poble hi ha els tres o quatre experts als quals tothom consulta, però ja ni ells s’atreveixen a fer pronòstics. Tots ells han anat a buscar-ne i algun ha tornat amb 4 o 5, no quilos, sinó exemplars. Cosa mai vista, en molts i molts anys. Habitualment, a mitjan setembre ja estàvem en plena temporada. Aquest any, no, i caldrà esperar uns dies més per a comprovar si les darreres pluges, han fet la seva feina i donen els fruits esperats.
De gent ja en va venint perquè s’ha de sortir de la ciutat i si més no es fan excursions que serveixen per respirar aire fresc i voltar per valls i muntanyes.
El problema vindrà si el clima continua revoltat i avança l’hivern o el fa tant estrany que no permet les floracions ni els creixements a l’hora.
L’economia, entorn dels bolets, ha permès ingressos a moltes famílies durant molts anys. Ha mogut diners i alhora un producte molt apreciat en gastronomia amb tot el que comporta de moviments de clients, cap a zones rurals, que tenen durant dos o tres mesos una activitat essencial.
El canvi climàtic posa interrogants en aquest àmbit com en posa en tants altres. Toca, doncs, fer atenció i participar en tot el que el pugui apaivagar. Que ningú el negui perquè el veiem en tots i cadascun dels temes que afecten les nostres vides i activitats.