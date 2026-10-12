Terrassa no compleix amb els requeriments necessaris per ser considerada European Green Capital 2028 (Capital Verda Europea) i es queda en el camí.
I us estranya? A nosaltres no.
Per més que tinguem un entorn natural envejable, un Parc de Vallparadís fabulós que travessa la ciutat i uneix diferents barris i un servei municipal de Medi Ambient que hi posa moltes ganes i fa bona feina, no és suficient.
I per què Terrassa no ha estat considerada com una de les ciutats finalistes als premis europeus?
Si volem reduir la zona de vianants, si continuem traient lloc a qui va a peu per aparcar-hi motos, fins i tot, allà on teòricament havíem eixamplat voreres i fet carrers per a vianants, si volem fer un aparcament soterrat al bell mig de la zona de baixes emissions, si ens neguem a fer un bosc urbà encara que ho hagi aprovat el Ple, si no reposem els molts arbres que ens falten als escocells, si no volem desviar el trànsit de pas de vehicles dels nostres carrers per millorar la qualitat de l’aire, si no li posem fàcil a la gent perquè tingui millors opcions al cotxe, si volem fer una nova autopista al nord de la ciutat passant pel costat mateix de barris ben poblats, si tenim un servei d’autobusos urbans deficitari i col·lapsat en moltes hores del dia, si no tenim una xarxa pedalable ben connectada i l’hem reduït els darrers anys, si aplaudim la creació d’un macrocomplex comercial que atraurà a milers de compradors amb cotxe privat en lloc de potenciar allò que ens fa forts, el comerç de proximitat del centre de la ciutat i dels eixos comercials dels barris on hi podem anar a comprar a peu... Era d’esperar que no ens donessin aquest guardó.
De fet, tot això és el que vol i fa l’equip de govern, però bona part de la ciutadania volem una altra cosa.
Han de canviar molt les polítiques del govern d’aquesta ciutat per poder aspirar a reconeixements com aquest amb possibilitats reals. Hauríem de posar les polítiques mediambientals, la qualitat de l’aire, la qualitat de vida i la salut de les persones com a transversals i tenir-les sempre presents en totes les actuacions i programes municipals.
Ara per ara, no és així. Malgrat la bona voluntat del servei de Medi Ambient, massa sovint sembla que la resta d’àrees i serveis municipals hi juguen en contra. Massa sovint es prenen decisions tenint més en compte els interessos econòmics d’uns pocs que l’interès general dels terrassencs i terrassenques. Massa sovint, sembla que els temes mediambientals només siguin una propaganda i una neteja d’imatge de les polítiques d’aquest equip de govern municipal, però que de veritat, de veritat, considerin que ja s’han passat de frenada amb la transformació que prometien per a la nostra ciutat.
Cal dir-ho clar. No progressem adequadament, ans al contrari. Cal estudiar més, fer cas als experts i, sobretot, tenir més voluntat de transformació per tenir una ciutat millor i millorar la qualitat de vida dels terrassencs i terrassenques. Cal governar pensant a garantir el millor futur possible a les pròximes generacions.