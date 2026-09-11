Capitalisme en fase terminal, unitat dels pobles per la vida (I)

L’aparició dels BRICS com a alternativa al bloc imperialista encapçalat pels EUA ha produït una hecatombe econòmica en descartar continuar utilitzant el dòlar com a moneda per al comerç mundial. Això ha produït un afebliment del dòlar en el seu valor davant de la resta d’economies mundials.
L’externalització dels centres de producció de la indústria ianqui ha afeblit el poder adquisitiu dels ciutadans dels EUA, i aguditza una crisi que s’incrementa amb el domini de la Xina en la fabricació de béns de consum. Els EUA ja no poden aguantar la seva maquinària bèl·lica repartida pel món. Els fronts de guerra oberts permanentment en el món per alimentar la seva indústria armamentista es van enquistant per no aconseguir Donald Trump els seus objectius estratègics. La gallina dels “ous d’or” està arribant al final.
Ja no li serveix la geopolítica desenvolupada en l’àmbit mundial, amb la bandera de la llibertat i la democràcia en una mà, i la política manipuladora a l’altra mà i a qualsevol lloc del món, a favor de la seva geopolítica planificada. Ja no es disfressen de “paladins” de la llibertat, com en els temps de l’URSS. Ara van on hi hagi l’energia que necessiten i la roben, i si per a això han d’assassinar guardians del tresor, ho fan i després diuen que eren narcoterroristes.
Aquests dies, es van celebrar eleccions presidencials a Colòmbia, i el resultat final no té res a veure amb el que deien les enquestes d’opinió. El president sortint, Gustavo Petro, ja s’esperava alguna manipulació a favor de la dreta, però el que ha passat destapa la realitat que ens espera en l’àmbit mundial. Els EUA juntament amb Israel i altres col·laboradors externs han creat “algorismes” que permeten introduir perfils falsos en els processos electorals, que des de les granges de bots, es produeixen falsos votants. Així han manipulat els resultats de diferents països que tenen un element en comú. A Donald Trump li interessava que passés el que ha passat. Tenien un “pallasso” que alimentaria en campanya la necessitat d’anar “amb motoserra” a les seves institucions. Hi ha un programa polític consensuat en l’àmbit internacional d’aquesta nova elit feixista per eliminar tot vestigi de “drets” als ciutadans. En el cas de Colòmbia, els del Pacte Històric d’esquerres han fet públic que en les seves eleccions s’han generat 2 milions de perfils falsos, fet demostrable i que ja han passat la denúncia a la fiscalia. El mateix ha passat a l’Argentina, l’Equador, Hondures, Xile, el Perú, Bolívia, i ara ho estan intentant amb Mèxic i el Brasil.
Han constituït una elit dirigida per Donald Trump i Netanyahu, que han desenvolupat un evangelisme sionista al voltant dels més poderosos, amos de les xarxes socials i de les fortunes més grans del món com Elon Musk, l’exemple més significatiu, per ser la fortuna més elevada de la història de la humanitat, amb una fortuna personal de 500.000 milions de dòlars. Aquesta complicitat es va confirmar quan lluïen publicitat de Gaza arrasada per 70.000 tones de bombes, quantitat explosiva que supera la totalitat de les bombes llançades sobre Europa durant la Segona Guerra Mundial, ara l’anomenen Gaza RESORTS, gestionat pels EUA per a ús i gaudi d’aquestes elits. Aquests magnats declaren públicament que el sistema capitalista basat en les democràcies representatives ja no els serveix per continuar incrementant les seves fortunes. Ara s’han constituït en una estructura piramidal on un grapat de multimilionaris decideixen el destí de la humanitat i del món en general.
L’estructura política que promouen aquests multimilionaris està basada en el feixisme, amb l’objectiu que siguin els que tenen el poder econòmic els que decideixin els qui tenen drets o no. Que privatitzi tota l’assistència sanitària, les pensions i l’educació. Establir programes educatius d’exaltació de les figures històriques feixistes, i de llegat del feixisme i del nazisme. Tornar a les obligacions per gènere, o per raça, sense drets. La prohibició o transformació de drets sindicals i laborals, els salaris els decideixen els empresaris. Il·legalització de partits d’esquerres. Reduir al màxim la despesa de les administracions. Només hi haurà un comandament únic al voltant de Donald Trump o el seu successor envoltat del comitè multimilionari.
Aquesta estratègia manipuladora ja es va posar en marxa a l’Argentina amb Fernando Cerimedo, assessor de Javier Milei juntament amb Javier Negre (espanyol feixista), propietari d’“Estado de Alarma”, canal de YouTube dedicat a la difusió de mentides sobre la nostra classe política d’esquerres, i col·laborador amb l’argentí Fernando Cerimedo, que es troba en una presó de Bolívia per intent d’assassinat de la seva parella.
Javier Negre, personatge de les clavegueres franquistes, ha denunciat Gustavo Petro, expresident de Colòmbia, com un dels gestors de la manipulació dels processos electorals i vinculat a una xarxa de tràfic de cocaïna. Javier Negre apareix al costat de Felip VI a la presa de possessió del president entrant Abelardo de la Espriella a Colòmbia. L’elecció del feixista Abelardo està demostrat, per l’esquerra de Colòmbia del Pacte Històric, que ha estat un frau. Què feia allà Felip VI? És clar que el cap de l’Estat espanyol té vinculacions amb l’extrema dreta internacional. O és tan ximple que ni s’adona del paper que està jugant, o les dues coses.
Aquest poder de la mort ha donat un exemple molt clar a la resta de la humanitat. El genocidi del poble palestí és una “anomenada a navegants”. No és un punt final, és l’inici d’un procés assassí enmig d’unes societats del Primer Món totalment “perdudes”, sense valors, sense principis. Tot se circumscriu en la fidelitat o no de la resta de pobles al “sionisme” israelià.
Mentre l’altra part del poder econòmic (els BRICS) decideixen com fer front a aquest pla assassí, els partits d’esquerres què fan? Molt poc, i, sobretot, cadascú pel seu compte. Ha arribat el moment d’avançar, tant sí com no, en un front unitari contra aquest nou ordre mundial, hem de centrar la nostra lluita cap a aquest objectiu prioritàriament. Les “batalles sectorials” han d’estar en un segon pla. La realitat d’Espanya en l’organització de la societat civil deixa molt a desitjar. Les diferències de contingut polític, social i nacional ens han portat a estar més febles que mai.
Hi ha dos elements d’importància que haurien d’indicar-nos el camí a seguir. (1) El canvi climàtic: és acabar amb el negacionisme que s’està implantant en la ment de part dels joves i part de la societat civil en general. Cada any veiem que les temperatures climàtiques s’incrementen molt per damunt a les previsions dels científics, que ens recorden que les dades del moment ja han superat les fases previstes per poder aconseguir una reversió del procés de l’escalfament global. El nivell de destrucció que es viu, com l’allau gegant a l’Himàlaia, a l’Estat del Nepal, no ens permet continuar passius. Hem d’organitzar-nos i enfrontar-nos a aquest fenomen i als que impedeixen que es prenguin mesures per frenar-lo, es tracta de vida o mort a mitjà termini.
(2) La nova estructura imposada per l’imperialisme/feixisme al món, que ha menyspreat tot el dret internacional a partir del fòrum de l’ONU i ha ignorat la seva principal Declaració Universal dels Drets Humans i tota la legislació internacional derivada d’ells. Donald Trump menysprea l’ONU, vol venjar-se dels països que no van secundar la seva nova estratègia genocida al món, entre ells, Espanya.
La invasió de Ceuta ha estat un objectiu dut a terme per Donald Trump, Netanyahu, el rei del Marroc i Santiago Abascal. Tot això per desestabilitzar el govern de coalició d’Espanya. L’estratègia de domini directe de cada país llatí s’ha convertit per a l’imperialisme dels EUA, amb el seu president al capdavant, en l’objectiu a conquistar. El primer objectiu ha estat acabar amb Cuba i Veneçuela i seguir contra els governs progressistes que han anat florint a Amèrica Llatina, l’Argentina, l’Equador, Hondures, Colòmbia, Bolívia, el Perú, Xile, que ja han reprès a la senda del liberalisme sense fronteres amb manipulacions fraudulentes dels seus processos electorals. Els següents són Mèxic i el Brasil.
Què fem les minories minoritàries davant d’aquest monstre destructor del planeta?