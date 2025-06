Això és el que significa l’expressió “Pentecosta”. Cinquanta dies després de ressuscitar, Jesús, i després també del seu retorn feliç i gloriós al Pare, Jesús va complir la seva paraula de no deixar-nos mai sols: “Jo seré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món”, i va enviar l’Esperit Sant a l’Església acabada de néixer.

No fa gaires dies que hem pogut comprovar com n’és de veritat que el Senyor continua present en l’Església quan vàrem veure sortir al balcó principal de la basílica de Sant Pere del Vaticà al successor de sant Pere. Havíem viscut la malaltia del papa Francesc i encara que semblava que tot apuntava a una millora de la seva salut, el Senyor va disposar de donar-li el descans merescut i portar-lo amb Ell a la glòria. I la prova de la presència de Jesús viu i ressuscitat en l’Església, que som tots els batejats, és que després de dos dies de conclave i de la típica “fumata blanca”, vàrem poder veure un home vestit de blanc, un home com nosaltres, desconegut per a la majoria de nosaltres, el nou bisbe de Roma, el successor de sant Pere.

Vull recordar avui aquí algunes de les seves paraules en l’homilia d’inici de ministeri del passat diumenge 18 de maig. Deia el papa Lleó en aquella ocasió: “Acompanyats per les vostres oracions, hem experimentat l’obra de l’Esperit Sant, que ha sabut harmonitzar els diferents instruments musicals fent vibrar les cordes del nostre cor en una única melodia... Vaig ser elegit sense tenir cap mèrit i, amb temor i trepidació, vinc a vosaltres com un germà que vol fer-se servent de la vostra fe i de la vostra alegria, caminant amb vosaltres pel camí de l’amor de Déu, que ens vol a tots units en una única família”.

Aquestes paraules del Sant Pare ens refermen en la nostra fe en l’Esperit Sant, en la seva presència i en la seva acció que confessem cada diumenge quan diem: “Crec en l’Esperit Sant, la santa Mare Església catòlica...” Certament, és el Senyor qui anima i guia l’Església. I continuant amb les paraules del papa Lleó afegia en la seva homilia: “Però com pot Pere dur a terme aquesta tasca?” I responia dient: “L’Evangeli ens diu que només és possible perquè ha experimentat en la seva pròpia vida l’amor infinit i incondicional de Déu, fins i tot a l’hora del fracàs i la negació... Quan Jesús pregunta a Pere: ‘Simó, fill de Joan, m’estimes?’ (Jn 21,16), indica doncs l’amor del Pare. És com si Jesús li digués: només si has conegut i experimentat l’amor de Déu, que mai no falla, podràs pasturar els meus anyells; només en l’amor de Déu Pare podràs estimar els teus germans encara més, és a dir, fins a oferir la vida per ells”.

Celebrant aquest diumenge la solemnitat de la Pentecosta, donem gràcies a l’Esperit Sant per ser present a l’Església Jesucrist, el seu cos del qual formem tots nosaltres. I no pas per mèrit nostre com deia el papa, i que ens resumia en dues paraules el que podem entendre que és el propòsit i el desig del seu cor quan ens deia: “Amor i unitat: aquestes són les dues dimensions de la missió que Jesús va confiar a Pere”. Aquest és el camí que l’Esperit Sant ens indica ara que hem de seguir. Preguem pel papa Lleó, per la seva missió, preguem per tota l’Església.