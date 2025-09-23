Com a mínim, responguin!

L’Ajuntament és, o hauria de ser, la institució més propera a la ciutadania. És el primer lloc on acudim per resoldre els problemes del nostre dia a dia, per aportar idees que millorin el nostre barri o, simplement, per exercir el nostre dret a ser escoltats.
Entre l’1 de gener del 2024 i l’1 de juny del 2025, els terrassencs i terrassenques van demostrar aquesta voluntat de participació presentant gairebé 250.000 instàncies al registre municipal. Una xifra impressionant que parla d’una ciutadania activa i compromesa.
Però què passa quan aquesta veu cau al buit? Quina sensació li queda a un veí que, després de prendre’s la molèstia de formalitzar una queixa, un suggeriment o una petició, només rep el silenci com a resposta? Aquesta és, malauradament, una realitat que s’ha estès de manera preocupant a la nostra ciutat. Des del PSC hem vist com en els darrers mesos s’han multiplicat les queixes de ciutadans frustrats per la manca de resposta del seu Ajuntament.
Aquesta percepció no és només una sensació. El mateix síndic municipal de greuges ja va alertar en la seva memòria anual del 2024 que una de cada quatre queixes que va admetre a tràmit tenien a veure, precisament, amb l’absència de resposta per part del consistori. És una dada alarmant que posa de manifest una disfunció greu en la relació entre l’administració i els administrats, és a dir, la ciutadania.
Un govern proper no es mesura per la seva activitat a les xarxes socials o per les fotos als carrers, sinó per la seva capacitat d’escoltar i dialogar de manera efectiva amb la gent. Una administració moderna, àgil i eficient ha de garantir que cada instància rebuda sigui atesa amb rapidesa i solvència. No fer-ho no només és un senyal de mala gestió, sinó que alimenta la desafecció i la distància entre la política i la vida quotidiana de les persones.
De què serveix que l’alcalde respongui els missatges que rep a les seves xarxes socials (uns perfils personals, en teoria) si l’instrument oficial que proporciona l’ajuntament i que garanteix una igualtat d’oportunitats no dona el servei que la ciutadania demanda? Un veí amb perfil a Facebook o Instagram té més drets que una persona que no en té? Què passa si no segueixo l’alcalde en aquestes xarxes? O què passa si em té blocat? No tinc dret a rebre resposta de l’administració?
Davant d’aquesta situació, vam decidir anar a l’arrel del problema i vam preguntar al govern municipal sobre els terminis de resposta. La seva resposta va ser tan sorprenent com preocupant: van admetre que no disposen de dades exactes i fiables. La raó? Un sistema d’informació municipal fragmentat, amb diferents aplicacions que no es comuniquen entre si i en què la data de resolució s’ha d’introduir manualment. En ple segle XXI, el govern de Terrassa ens diu que no pot fer un seguiment rigorós i automatitzat d’un procés tan bàsic com és respondre una instància ciutadana.
Aquesta confessió d’incapacitat tècnica és inacceptable. No podem permetre que l’Ajuntament operi a cegues, sense eines per mesurar la seva pròpia eficiència i, per tant, sense capacitat per millorar-la. Aquesta situació, a més, està provocant l’incompliment sistemàtic dels terminis que marca el mateix Reglament municipal de Participació Ciutadana.
És per tot això que des del Grup Municipal Socialista hem presentat una proposta de resolució al ple municipal amb mesures clares, concretes i urgents. En primer lloc, proposem un compromís ferm i de compliment obligat: instar el govern a respondre totes les instàncies en un termini màxim de 30 dies naturals. La ciutadania mereix certesa i terminis raonables.
En segon lloc, per garantir que això sigui possible, exigim que s’implanti, abans que acabi l’any, un sistema de seguiment unificat i automatitzat que permeti controlar en temps real l’estat de cada sol·licitud. La tecnologia ha de ser una aliada per a una millor governança, no una excusa per a la ineficàcia.
Finalment, perquè la transparència és la base de la confiança, demanem que es publiquin trimestralment al Portal de Transparència les dades sobre els temps de resposta. Volem que tothom pugui saber quin és el termini mitjà de resposta i quantes instàncies es resolen fora de termini. Aquesta rendició de comptes és el millor incentiu per a la millora contínua.
Aquestes no són propostes ideològiques; són mesures de sentit comú i de respecte institucional. Són les eines bàsiques que qualsevol administració moderna hauria de tenir per garantir un servei públic de qualitat. Confiem que la resta de grups municipals entendran la importància d’aquesta iniciativa i que el govern assumirà la seva responsabilitat.
Escoltar és el primer pas per governar bé. I respondre és la primera mostra de respecte cap a qui ens ha atorgat la seva confiança. És hora que l’Ajuntament de Terrassa torni a escoltar i, sobretot, a respondre.