La setmana passada es va posar punt final a la campanya #despuesdelbarro, una iniciativa tant econòmica com de recollida de material escolar per ajudar els col·legis afectats per la dana del 29 d’octubre.

Els centres estan situats en els municipis d’Albal, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Catarroja, Cheste, Chiva, Dos Aguas, Godelleta, l’Alcúdia, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Siete Aguas, Torrent, Utiel, Yátova així com les pedanies de València Castellar-Oliveral, La Torre, Horno de Alcedo i algunes d’Aldaia, tots ells i totes elles de València.

Una iniciativa privada (liderada per Cuadernos de Pedagogia i la fundació Trilema que ha estat capaç de recollir més d’1.550.000 euros que han estat repartits pels 18 centres educatius afectats per la catàstrofe meteorològica amb una afectació de més de 48.000 alumnes.

Més de 60 projectes van ser presentats per a la reconstrucció i 32, els premiats, han estat els que han rebut percepcions econòmiques importants per reconstruir biblioteques, netejar i adequar patis, gimnasos, aules, a més de tota mena de material com ordinadors, taules, cadires, pantalles, pilotes, i un llarg etcètera.

Tretze tràilers arribats de tot el món i especialment gratificants les ajudes econòmiques de zones més pobres i castigades del planeta que també van fer arribar les seves aportacions, petites, però amoroses i solidàries, tot i la seva situació de precarietat. Ajudes de l’Àfrica, d’Àsia, Amèrica i per, descomptat, Europa.

Organitzacions, particulars, associacions, empreses solidàries destacant aquí la poderosa Mercadona i tota l’estructura que té al darrere, però moltes altres molt més petites, que van aportar materials, mà d’obra, instrumental tot el que fes falta per pal·liar la duríssima situació que s’ha viscut i encara es viu a València.

Després de les primeres setmanes calia estar al darrere perquè una vegada la notícia desaparegués dels informatius el fang continuaria estant allà. Per això #despuesdelbarro ha tutelat aquesta ajuda i ara la normalitat s’ha anat instal·lant a poc a poc a les escoles i l’alumnat ha tornat a fer acte de presència a la majoria d’escoles i instituts. Tot i això, són moltes les necessitats que encara afronten els centres educatius.

Les administracions, com sempre han mostrat la seva incapacitat per gestionar les ajudes que van prometre en els primers moments. Quan #despuesdelbarro ja havia fet arribar més de la meitat del que s’havia recollit tot just es tancaven les sol·licituds per demanar ajuda a les administracions. Quan #despuesdelbarro ha tancat la seva campanya, que no el número de compte per continuar ajudant, les administracions han fet arribar el 32% del que van jurar i perjurar que arribaria immediatament.

Sempre som els ciutadans els que estem a l’altura de les circumstàncies. Sempre som nosaltres mateixos els que fem funcionar el món.

Només queda donar les gràcies a tots els que d’una manera encomiable han participat d’aquesta magnífica proposta.

Gràcies a tot l’equip de #despuesdelbarro.