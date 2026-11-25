Ala vida, tothom té deures per fer, i sinó els fa, tard o d’hora, apareixen les conseqüències. Si això val a escala particular, el mateix passa en l’àmbit general, institucional. Ara i aquí, podem veure un munt de problemes per no haver fet els deures a temps.
N’exposaré alguns, però n’hi ha molts més que seran motiu de futurs articles. Animo a recordar crisis passades, llunyanes, però no tant perquè no estiguin a la memòria. És així com recordarem greus problemes en el trànsit aeri, per culpa dels controladors que cada dos per tres exigien millors condicions de treball i, per descomptat, augments salarials, malgrat tenir sous de privilegi. Similars problemes provocaven els pilots amb vagues, legals o encobertes, i estira-i-arronses cada dos o tres anys, també per exigir reduccions de treball i alhora augments salarials.
Doncs bé, ara mateix tenim aquestes reclamacions per part dels maquinistes de trens. És igual el format: Rodalies, trens normals o d’alta velocitat. Es poden permetre provocar restriccions, retards, paràlisis, o directament el caos, amb un simple xiulet que posi en marxa tota mena d’accions i actuacions, legals o no, per tal de produir efectes catastròfics en l’àmbit de mobilitat.
Què passa en aquest sector? Doncs el que passava en els anteriors, escassedat d’efectius, en un ofi ci que ha estat propi de privilegiats que han fet tot el possible per no ampliar places durant anys, molts anys. És així com arribem a una situació paradoxal. Molts joves no troben treball o no en troben de prou qualitat per poder iniciar projectes de vida amb normalitat. Per contra, falten maquinistes, molt ben pagats i tractats. Sempre hi ha motius de queixa, però estan entre els treballs tècnics més ben remunerats. No s’han fet els deures de formar centenars de joves per rellevar els que estan a punt de jubilar-se i cobrir places buides.
Si mirem cap a altres bandes, veurem com a Catalunya ens falten centenars de secretaris, interventors i tresorers en centenars d’ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Són càrrecs ben pagats, amb bones condicions d’horaris i de prestigi. Tampoc aquí s’han fet els deures. Ara es toca a rebat per animar joves a entrar en aquest àmbit. Per cobrir les necessitats no solament requerim milers de joves, sinó vuit o deu anys per cobrir les places vacants d’ara, i les que es produiran quan es jubilin un 20% dels actuals.
També podem veure l’escassedat de jutges i secretaris judicials, procedents de Catalunya. En falten centenars, aquí i arreu d’Espanya. Tampoc hi ha hagut especial interès ni iniciatives per animar milers de joves a preparar-se per entrar en un àmbit en EDITORIAL Posar fi a la violència masclista JOAN ROMA I CUNILL què els buits són immensos. I puc assegurar que les responsabilitats són altes, però també les remuneracions que reben i la progressió que poden tenir al llarg de tota la vida.
Falten també policies locals, mossos d’esquadra, militars en les diverses branques, bombers, guardes rurals... Catalunya ha passat dels antics sis milions a més de vuit, de manera que les plantilles s’han fet velles i insufi cients. Tampoc s’ha fet prou per cobrir aquestes necessitats. Podria seguir, però per raons d’espai, toca resumir. I el resum és que no s’han fet els deures quan tocava i ara s’ha de córrer per atrapar el temps perdut. El Govern està actuant, però ha de ser tota la societat la que se’n faci ressò i ajudi a resoldre aquests dèfi cits. No solament és important, és fonamental i urgent.