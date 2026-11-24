Una altra campanya electoral, les mateixes promeses i una ciutadania cada vegada més esgotada. Buf! Una altra vegada hi som. Una altra campanya electoral, els mateixos discursos, les mateixes promeses, les mateixes cares i aquella extraordinària capacitat que tenen alguns polítics de descobrir els problemes de la ciutadania just quan necessiten el seu vot. Sincerament, estem cansats.
Cansats de les discussions, dels retrets, dels pactes, dels trencaments, dels canvis de discurs i d’aquest espectacle permanent en què sembla que l’objectiu principal sigui conservar el poder, mantenir la cadira i assegurar-se que el partit continua tenint protagonisme. I mentrestant, nosaltres continuem intentant arribar a final de mes, pagar l’habitatge, cuidar els fills, atendre els pares, treballar i, si queda una mica de temps i energia, intentar viure.
Els polítics viuen de la política. Nosaltres vivim les conseqüències de les seves decisions. No qüestiono el dret a votar. Seria injust oblidar que és una conquesta que ha costat lluites, sacrificis i generacions senceres. Però una cosa és respectar la democràcia i una altra és haver d’acceptar silenciosament tot el que passa en nom seu. Tenim dret a votar, però també tenim dret a estar indignats, a exigir responsabilitats i a preguntar-nos quantes vegades més haurem de sentir que ara sí, que aquesta vegada tot serà diferent.
Des de la neurociència sabem que el cervell necessita confiança, coherència i una certa sensació de control. Quan vivim permanentment exposats a la incertesa, a la contradicció i a situacions que sentim que no podem transformar, apareix el desgast emocional. La fatiga de decisió i la sensació d’indefensió poden acabar fent que deixem de creure en la nostra capacitat d’influir en la realitat. I això és el que acaba repercutint més: que la ciutadania no estigui simplement enfadada, sinó que comenci a estar emocionalment esgotada de no esperar res.
Mentre alguns discuteixen qui governa, qui pacta, qui ocupa cada càrrec i qui conserva cada despatx, hi ha joves que no poden emancipar-se, famílies que no arriben a final de mes, professionals cremats, docents desbordats, sanitaris fent d’administratius i persones grans que afronten la soledat sense prou suport. Aquesta és la política que importa. La que entra a les cases, la que condiciona les vides i la que no es resol amb una fotografia ni amb un eslògan electoral.
I encara tenen la gosadia de demanar-nos confiança! La confiança no s’exigeix, es mereix. No es recupera amb cartells, discursos ni promeses. Es construeix amb fets, amb responsabilitat i, sobretot, amb la capacitat de reconèixer els errors. Un càrrec públic no és una propietat ni una assegurança de futur professional. És una responsabilitat temporal que s’hauria d’exercir amb vocació de servei, no amb voluntat de supervivència política.
No tots els polítics són iguals, evidentment. Hi ha persones honestes i compromeses que entenen la política com una eina de transformació social, en són molt pocs. Però precisament per respecte a aquestes persones cal exigir molt més a qui ens representa. Perquè el que és més perillós no és la indignació. És la indiferència. És arribar a un punt en què ja no escoltes, ja no t’interessa, ja no esperes res i qualsevol promesa et provoca un sospir de cansament. Una democràcia no hauria de tenir por dels ciutadans crítics, però sí que hauria de preocupar-se quan aquests ciutadans deixen de creure que la seva veu serveix per a alguna cosa.
Així que sí, diumenge tornarem a tenir una papereta a les mans. Alguns votaran convençuts, altres ho faran amb dubtes i molts probablement amb una barreja de responsabilitat i decepció. Cadascú haurà de decidir lliurement. Però potser, abans de demanar-nos el vot, alguns haurien de fer un exercici d’humilitat i preguntar-se què han fet perquè hi tornem a confiar. Perquè els polítics poden perdre unes eleccions, canviar d’estratègia i tornar-ho a intentar. Nosaltres, en canvi, no podem recuperar els anys que hem passat esperant solucions.
Votar? Sí, és un dret i una responsabilitat. Però no ens demaneu entusiasme a canvi de promeses, ni confiança a canvi de paraules, ni paciència infinita a canvi de resultats que no arriben. I si davant de tot aquest espectacle algú només pot exclamar: “Votar? Aneu a fer gàrgares!”, potser el problema no és aquella expressió. Potser el problema és tot el que ha fet que tanta gent arribi a sentir-la.
No escric aquestes línies per dir a ningú què ha de votar. Cadascú ha de prendre la seva decisió des de la llibertat, la consciència i la informació. Però sí que crec que tenim dret a expressar el cansament, a qüestionar, a exigir i a no acceptar que la nostra responsabilitat democràtica sigui sempre més gran que la responsabilitat de qui ens representa.
Polítics, deixeu de preocupar-vos tant per conservar les vostres cadires i comenceu a preocupar-vos una mica més per les persones que us les han confiat. Perquè vosaltres teniu una legislatura.
Nosaltres tenim una vida i la nostra vida no pot continuar esperant.