Cada any, quan arriba el 25 de novembre, hi ha qui es pregunta si encara és necessari commemorar el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Alguns consideren que la societat ha avançat prou, que disposem de lleis, recursos i més consciència social. Altres, fins i tot, neguen l’existència de la violència masclista. Tanmateix, les dades i la realitat quotidiana ens demostren que aquesta jornada continua sent imprescindible.
Les violències masclistes no són un problema del passat. Continuen afectant la vida de milers de dones i constitueixen una de les vulneracions més greus dels drets humans. Segons l’Enquesta de Violències Masclistes de Catalunya, aproximadament vuit de cada deu dones han patit alguna forma de violència masclista al llarg de la seva vida. Aquesta xifra, per si sola, ens mostra la magnitud d’una realitat que encara massa sovint roman invisibilitzada.
Darrere d’aquestes dades hi ha històries de por, de control, humiliació, assetjament i agressions. Hi ha dones que han vist limitada la seva llibertat, que han modificat els seus hàbits quotidians per sentir-se més segures o que han hagut de superar obstacles immensos per sortir de situacions de violència. També hi ha infants i adolescents que conviuen amb aquestes situacions i que en pateixen les conseqüències.
A més, les violències masclistes adopten formes cada vegada més diverses. No es produeixen només en l’àmbit de la parella o l’exparella. També són presents als espais públics, als centres educatius, als llocs de treball, als entorns d’oci i a les xarxes socials. La violència digital s’ha convertit en una realitat especialment preocupant, sobretot entre les persones joves, a través del control dels dispositius mòbils, les amenaces, l’assetjament en línia o la difusió no consentida d’imatges íntimes. Prop del 40% de les agressions identificades ja es produeixen en entorns digitals.
També hem après que no totes les dones viuen aquestes violències de la mateixa manera. Les dones immigrades, racialitzades, amb discapacitat, en situació de pobresa, les dones grans i les dones lesbianes, bisexuals i trans sovint es troben amb barreres afegides a l’hora d’accedir als recursos, demanar ajuda o denunciar les agressions. Aquesta realitat ens obliga a impulsar polítiques públiques capaces de donar resposta a la diversitat de situacions que existeixen.
Davant d’aquest escenari, la prevenció continua sent una eina fonamental. Cal educar en la igualtat, el respecte i el consentiment des de la infància. Cal qüestionar els estereotips de gènere que encara persisteixen i promoure relacions basades en la llibertat i la corresponsabilitat. La violència masclista no apareix de manera espontània: té arrels culturals i socials que només podrem transformar a través de l’educació i el compromís col·lectiu.
En aquest procés, la implicació dels homes és imprescindible. No n’hi ha prou amb no exercir violència. Cal actuar davant de les actituds masclistes, qüestionar els privilegis que perpetuen les desigualtats i contribuir a construir models de masculinitat basats en el respecte, la responsabilitat i la igualtat.
Les institucions també tenim una responsabilitat ineludible. Hem de garantir serveis accessibles, recursos suficients i una atenció integral i de qualitat per a totes les dones que necessitin suport. Però la lluita contra les violències masclistes no és només una tasca de les administracions. És una responsabilitat compartida que implica escoles, entitats, professionals, mitjans de comunicació, famílies i el conjunt de la ciutadania.
Precisament per això, el 25 de novembre continua sent necessari. No és només una data simbòlica. És un recordatori col·lectiu que encara hi ha dones que veuen vulnerats els seus drets pel simple fet de ser dones. És també una oportunitat per reafirmar el nostre compromís amb una societat més justa, més lliure i més segura.
Mentre hi hagi dones que visquin amb por, mentre persisteixin agressions, discriminacions o desigualtats, continuarem necessitant alçar la veu. Perquè una societat que combat la violència contra les dones és una societat que defensa la dignitat humana, la llibertat i la democràcia. I perquè garantir una vida lliure de violències per a totes les dones continua sent una responsabilitat col·lectiva que no podem ni volem ajornar.