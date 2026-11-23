Ahir, l’Església va celebrar la solemnitat de Jesucrist Rei de l’Univers, i amb aquesta festa es clou l’any litúrgic cristià.
Si al llarg de tot l’any hem anat contemplant els diversos misteris de la vida de Jesucrist el Fill de Déu fet Home, el seu naixement, la predicació de la bona nova, la seva Passió i mort en creu, la seva Resurrecció i el seu retorn al Pare en l’Ascensió, avui se’ns presenta victoriós i gloriós, Rei i Senyor de totes les coses creades.
Ell és, per tant, el nostre Rei i Senyor, “Nostre Senyor”, com acostumem a dir popularment per referir-nos a ell. I aquesta festa ha de ser també ocasió per recordar i considerar que un dia tots ens haurem de presentar davant seu, i ens hi presentarem tal com som, sense màscares ni disfresses, des de la nostra realitat.
A l’evangeli d’aquest diumenge, Jesús es manifesta dient: “Quan el Fill de l’home vindrà amb el seu poder, acompanyat de tots els àngels, s’asseurà al seu tron gloriós i es reuniran davant d’ell tots els pobles. Llavors els separarà entre ells com un pastor separa les ovelles i les cabres, i posarà les ovelles a la dreta, i les cabres a l’esquerra...”. Aquest serà el nostre judici definitiu en el qual serem jutjats no per si hem fet moltes coses, o si hem sigut importants, o si hem aconseguit grans èxits a la vida. Segons el que ens diu Jesús mateix, es tracta del que hàgim fet pels altres, que són els nostres germans, perquè ell és present en ells, especialment en els més pobres, els malalts, els van nus, els que passen fam i set, els presos.
El Regne de Déu és Déu mateix que regna en cada un de nosaltres, en els nostres cors, i que ha d’arribar a regnar, és a dir, a fer-se present en tots els homes i dones de la terra. Aquest és el Regne que Déu ha volgut fer present a la terra, el Regne que demanem en l’oració del Parenostre. I demanar que vingui a nosaltres el seu Regne comporta a la vegada comprometre’ns a fer tot el que puguem de la nostra part perquè sigui possible i esdevingui una realitat. Significa que la vinguda i l’establiment d’aquest Regne en el nostre món depèn també de nosaltres, de la nostra conversió, de l’amor amb què haurem sigut capaços de viure. Perquè, com diu Sant Joan de la Creu en una molt breu frase poètica, “al final de la vida serem examinats en l’amor”.
Aquest Regne que ell ens ofereix ha d’arribar a impregnar tot l’ésser humà, la societat humana en totes les seves dimensions: la cultura, la ciència, l’educació, la política perquè és de debò el Regne de la veritat i de la vida, el regne de la santedat i de la gràcia, el regne de la justícia, de l’amor i de la pau.
Aquesta és la solució que el nostre món necessita. Un món ferit per l’egoisme i el pecat, un món malalt sí, però per al qual Déu mateix, amb la seva encarnació, la seva passió i resurrecció, ens ha obtingut la medecina que necessitem i que pot guarir-nos del tot a nosaltres i a tots els homes i dones germans nostres: la seva gràcia i el seu amor.