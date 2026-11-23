Terrassa, i concretament la Sala de Teatre d’Amics de les Arts, ha tornat a ser testimoni d’una estrena teatral d’aquelles que fan història. Si el “sublim” director Antoni Garrich ja ens havia apassionat amb els muntatges “Molt soroll per-res”, “Incendis” i l’“Enemic del Poble”, en què ens va oferir uns espectacles sorprenentment ben treballats, com a col·lectiu, i posant el llistó molt alt.
Ara acabem de veure com el teatre creatiu i sensible posada en escena no té límits ni sostre per a aquest director i per als actors i actrius del Grup de Teatre d’Amics de les Arts. La posada en escena de l’obra del dramaturg nord-americà Tracy Letts “Agost” (comèdia, drama, farsa i tragèdia a la vegada), aquest mes de novembre a la “màgica” sala “Joaquim Cardellach”, i dic màgica perquè em pregunto moltes vegades com és possible que en aquella sala emblemàtica de l’entitat centenària, amb les seves “justes” dimensions, es puguin encabir les escenografies tan acurades i meravelloses que es presenten, ja que aquest és el cas, també, de l’escenografia presentada ara, amb l’obra “Agost”. Una encertada i espectacular decoració que ens transporta directament a una gran casa de camp a prop de Pawhuska (Oklahoma) a l’Oest mitjà dels EUA. I no hi manca cap detall… Ni un... Ja des del primer moment s’entra a dins del submon de la família Weston, com aquell que res.
Tot i que teníem en el record haver gaudit amb el muntatge dirigit per Sergi Belbel al Teatre Nacional de Catalunya (2010-2011), amb les extraordinàries Anna Lizaran i Emma Vilarasau al capdavant i les 103 funcions representades. O bé el muntatge cinematogràfic d’“August” (Osage County), dirigit per John Wells l’any 2013, amb l’impacte que va suposar veure conjuntament dues grans actrius com Meryl Streep i Julia Roberts. Ara, l’any 2026, hi hem d’afegir un nou impacte... el que ens deixa el Grup de Teatre d’Amics de les Arts, sota la fina batuta de l’Antoni Garrich.
El director diu al programa que tot això s’aconsegueix amb rigor escènic i voluntat. I per descomptat que vessa rigor i voluntat. El resultat: un espectacle que produeix reflexió, plaer i satisfacció, amb una naturalitat escandalosa.
Una comèdia dramàtica, àcida i irònica (molt ben escrita) que retrata les tensions, els secrets i les contradiccions d’una família que es retroba després de la desaparició del pare, el gran Beverly Weston. La primera escena d’ell, un monòleg impressionant en el qual s’inclouen els versos T. S. Eliot (“Els homes buits”) o dels dos poetes suïcides John Berryman i Hart Crane, ja conforma el preludi o obertura del que serà la gran Simfonia.
I vigileu que no us passi per alt el personatge que comença en silencia escoltant el seu “amo”. Es tracta de la “Monevata”, una índia cheyenne que és contractada pel “pater” de la família com a “majordoma, crida i cuinera”. I no és gens gratuït. Perquè durant tota l’obra, aquest personatge que aparentment es podria considerar un “simple” treballador del servei que fa de comparsa. Res de tot això.
Perquè si bé el director ens vol mostrar, bàsicament, que a partir del retorn a casa de la família van apareixent les ferides, els silencis i les veritats que tots han intentat evitar per tal de protegir-se, atacant-se, negant-se, fugint, aferrant-se als altres, però, a la vegada, fent mal i reproduint els comportaments dels quals sempre han volgut fugir. És ben cert que durant tota l’obra es respira en l’ambient en determinades escenes la transcendència literària de l’autor Tracy Letts, que ens vol recordar, de forma conscient, una “veritat històrica” i invisibilitzada (la colonització i el genocidi cultural dels pobles indígenes, els veritables habitants originaris d’aquestes terres.). El mateix Beverly Weston ho diu en el text: els sorruts que van colonitzar això, donant pel cul als indis. O la bonica escena en què la Monevata (la dignitat de l’existència humana) explica el costum dels indis cheyenne de portar un penjoll amb el cordó umbilical assecat, per tal de garantir que les ànimes perviuen i et guarden.
La història també d’una matriarca malalta, drogoaddicta, histèrica i nostàlgica, envoltada d’una estructura familiar, social i política “podrida”. Una dona que fereix amb el sarcasme i que ataca abans que la puguin ferir.
Una història de dolor incessant, intrínsecament individual i essencialment col·lectiu, canalitzada magistralment pel director, que entra suaument dins l’interior de l’espectador, potser perquè ens sentim identificats o ens interroguem, si no som tan diferents? O que heretem de la nostra família? I que transmetem? Precisament aquesta és una de les apostes interessants del text i de la posada en escena de l’obra. Jutjar serà feina de l’espectador.
Com veieu, no cito els noms dels actors i actrius del grup. I ho faig conscientment, perquè un dels èxits d’aquest muntatge es troba, precisament, en això. El director ha aconseguit un nivell d’interpretació coral tan impressionant, que és impossible destacar-ne uns per sobre dels altres. I mira que l’obra es presta, de forma simplista, a poder destacar, per exemple, dos personatges essencials, i la seva interpretació: com és el de la Violet (“... jo soc drogoaddicta!”). O el de la Bàrbara (“...ara mano jo aquí!”), però és que ho hauria de fer de tots i de totes (i no tinc espai).
Els que aneu a veure l’obra (si us plau, feu aquest exercici i no us en penedireu mai), us trobareu des del primer minut immersos i compartint la casa dels Weston, i de tota la família, com si fóssiu un més d’ells...
Amb una naturalitat magistral. Amb un equilibri i una electricitat interpretativa que, en molts moments i sobretot al final, et fan venir unes ganes d’aplaudir eternes, tot cridant, amb força: ni amateur, ni professional. Visca el teatre!