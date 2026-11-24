Cada 25 de novembre sortim al carrer per denunciar totes les formes de violència masclista i reivindicar el nostre dret a viure lliures, sense por i amb plena autonomia. Però aquesta lluita no comença ni acaba el 25N. Exigeix compromís polític, recursos públics i accions concretes durant tot l’any.
El masclisme canvia de formes, s’adapta als nous contextos socials i tecnològics, però manté el mateix objectiu: perpetuar les desigualtats, qüestionar l’autonomia de les dones i preservar les relacions de poder patriarcals. Avui veiem com es recuperen i idealitzen models de feminitat basats en la submissió i la dependència econòmica, com passa amb les anomenades “tradwives”, mentre creixen els discursos de la “masclosfera” i alguns “brofluencers” que difonen misogínia i menyspreu cap a les dones, especialment entre els nois i homes joves.
Aquesta ofensiva també es manifesta en noves formes de violència masclista digital: assetjament a les xarxes, difusió no consentida d’imatges íntimes, “deepfakes” sexualitzats i campanyes d’intimidació i descrèdit contra les dones. No són violències virtuals: tenen conseqüències reals sobre la nostra llibertat, seguretat i participació social.
I no podem deslligar aquesta realitat de l’ofensiva política contra els drets de les dones. L’extrema dreta qüestiona l’existència de les violències masclistes, nega les desigualtats estructurals, ataca les polítiques d’igualtat i posa en qüestió els drets sexuals i reproductius. També promou iniciatives que volen substituir el reconeixement específic de la violència masclista per una idea genèrica de violència intrafamiliar, i invisibilitzen així el caràcter estructural d’aquestes violències. No podem permetre que els drets de les dones es converteixin en moneda de canvi política ni que les conquestes feministes siguin desmantellades.
Des de Comuns Terrassa defensem que aquesta resposta també ha de tenir una traducció concreta als municipis. Els ajuntaments tenen una responsabilitat fonamental en la prevenció, la detecció i l’abordatge de les violències masclistes. Això vol dir garantir serveis d’informació i atenció a les dones amb recursos humans i econòmics suficients, accessibles i continuats, i reforçar l’acompanyament a les víctimes en coordinació amb la resta de serveis i administracions competents. També cal impulsar polítiques de prevenció i sensibilització durant tot l’any, incorporant les noves expressions del masclisme i les violències digitals, amb especial atenció a infants, adolescents i joves.
La coeducació i l’educació afectivosexual han de ser una prioritat per combatre els estereotips de gènere i promoure relacions basades en la igualtat, el respecte i el consentiment. Per això cal reforçar-les en col·laboració amb els centres educatius i les entitats del municipi. També és necessari treballar conjuntament amb les entitats feministes i el teixit associatiu, generar espais de participació, debat i formació que contribueixin a crear referents feministes i narratives alternatives davant la normalització del masclisme. Aquesta perspectiva ha de ser present en àmbits com l’esport, la cultura, les festes populars, la comunicació institucional i l’ús de l’espai públic.
També cal defensar el dret de les dones a decidir lliurement sobre el propi cos i la seva maternitat, i garantir l’accés universal, equitatiu i efectiu als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosa la interrupció voluntària de l’embaràs, sense discriminacions per motius econòmics, territorials o socials.
No n’hi ha prou amb penjar una pancarta o organitzar un acte institucional cada 25 de novembre. Calen polítiques públiques sostingudes, serveis ben dotats i institucions que no facin ni un pas enrere davant els discursos que qüestionen la igualtat.
Perquè no hi ha igualtat possible si es normalitza la submissió. No hi ha llibertat si les dones han de renunciar a la seva autonomia. I no hi ha democràcia plena si es qüestiona la nostra veu, la nostra capacitat de decidir o el nostre dret a viure sense violències.
Aquest 25N, identifiquem les noves formes del masclisme, desmuntem els seus discursos i plantem-li cara. Els drets de les dones no es negocien: es defensen.