A la recerca del Nadal terrassenc

Per fi sabem alguna cosa sobre el Nadal a Terrassa. Enguany, l’Ajuntament havia mantingut un estricte silenci sobre la programació de les festes. Ja vam avisar que esperàvem que això indiqués un avenç important en allò que se’ns va vendre fa un parell d’anys. Terrassa havia de tenir un Nadal amb una identitat i un relat propi que fos capaç d’atreure no només els terrassencs, sinó visitants de fora. Un model que ja han aconseguit altres ciutats del voltant. Dit això, amb la informació que tenim fins ara, l’Ajuntament afirma que “vol consolidar un model que ha funcionat i molt ben valorat pels ciutadans”. Això sí, introdueix algunes novetats. La principal és tornar la pista de gel a la plaça Nova. Després d’un any a Can Boada, l’equipament s’instal·larà de nou al Centre. El que sí que sembla un pas endavant és el “Vapor dels Reis” i l’espai per a activitats infantils al sector del Vapor Ros. Dues activitats que fa anys que s’organitzen a ciutats properes amb èxit de públic.\r\n