L’alça del sector immobiliari

El sector immobiliari torna a estar a l’alça a la ciutat. El 2024, a Terrassa es van signar 3.063 compravendes, un augment del 25,9% respecte del 2023. Segons l’informe sobre l’habitatge de l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, aquesta xifra és la més alta de tota la comarca. Dins d’aquest volum, destaca especialment el comportament de l’obra nova: 367 habitatges nous venuts, un increment del 69% en un sol any. Es tracta d’una dada especialment significativa perquè situa Terrassa en línia amb les dinàmiques provincials, on l’interès pel producte nou s’ha intensificat davant l’escassetat d’oferta i la millora de l’eficiència energètica dels nous edificis. Pel que fa a l’habitatge de segona mà, Terrassa va registrar 2.696 vendes, i continua el patró d’un mercat residencial molt actiu i diversificat. Val a dir que aquesta transformació es produeix en un context d’encariment: el preu mitjà per metre quadrat és un 99,2% més alt que el 2014.\r\n