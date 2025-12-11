Un any més del greuge històric

Els quatre peatges de les autopistes de la Generalitat s’encariran al voltant del 3% el 2026, segons una resolució que recull el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). El de la C-16 al tram entre Sant Cugat i Manresa s’apujarà un 2,96%. Concretament, al peatge de les Fonts la tarifa serà d’1,43 euros entre setmana i 3,19 euros els caps de setmana i festius. Les tarifes dels peatges es revisen en funció de l’IPC de l’octubre, que va ser del 3,1%. No obstant això, aquest preu està molt lluny del que els terrassencs reclamem des de fa molts anys: la gratuïtat del peatge de les Fonts. De fet, al ple municipal de gener es va aprovar per unanimitat reclamar que s’aixequin barreres. És un greuge històric que perjudica l’economia dels terrassencs. Es tracta d’una situació que penalitza els desplaçaments per feina i estudis. A més, genera un greu impacte ambiental amb el col·lapse de la carretera de Rubí, per la qual circulen 20.000 vehicles cada dia.\r\n