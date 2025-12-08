Més solters que mai a Terrassa

La precarietat laboral, la inestabilitat econòmica i l’encariment de la vida, amb l’habitatge com a principal escull, dificulten que molts joves aconsegueixin una independència que tradicionalment ha estat requisit per formar parella i llar. Per aquest motiu, a Terrassa hi ha més solters que mai. En els últims quatre anys, la ciutat ha sumat més de 6.000 nous solters a les franges jove (de 16 a 34 anys) i adulta (de 35 a 54 anys), i s’ha passat de 53.896 a 59.941. Mentrestant, la xifra de persones casades s’estanca o recula. A això cal afegir que cada vegada es decideix contreure matrimoni més tard: en l’actualitat, les dones contreuen matrimoni de mitjana als 33,4 anys i els homes als 35,6; els anys vuitanta les mitjanes se situaven al voltant dels 22 i 25 anys, respectivament. El resultat és una generació que s’aparella més tard o que decideix no fer-ho. Estar solter no és una elecció, de vegades és una obligació per problemes econòmics, laborals o d’altra mena.\r\n