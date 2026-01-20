Ajustar els horaris dels autobusos

Fa uns dies que van aparèixer queixes de ciutadans que denunciaven que els horaris dels autobusos municipals no es complien. I era cert. Resulta que les freqüències dels busos ja no es corresponien amb la realitat. El motiu principal és que havien canviat les condicions reals del trànsit. Molts dels carrers de la ciutat s’han pacificat i als conductors dels autobusos els costava complir amb l’hora d’arribada a les parades. De fet, era una petició expressa de la plantilla, que demanava que els horaris fossin més realistes. No volien córrer tant per respectar els límits de velocitat. Per aquest motiu, l’Ajuntament no tingut més remei que ajustar els horaris de les línies. Una vegada més, s’ha actuat de forma reactiva, després de conèixer el malestar ciutadà i dels conductors. Però s’ha actuat, que és el que compta. Tanmateix, es tracta d’un exemple de com la ciutat està viva i que es va transformant, per la qual cosa els serveis s’han d’anar adaptant al mateix temps.\r\n